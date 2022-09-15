В Молдове призывают резервистов на военные сборы. Об этом 15 сентября объявило Министерство обороны, отметив, что с 19 по 23 сентября для них организуют тренировки в учебных центрах Национальной армии, сообщает EADaily
Повестки уже направили. В ведомстве уточнили, что мероприятие нужно, чтобы проверить навыки резервистов и ознакомить их с техникой и вооружением, которым располагают войска. Они будут изучать воинские уставы и участвовать в занятиях по стрельбе.
«Подготовка резервистов организуется ежегодно и проводится на основе Закона о резерве вооруженных сил и Плана подготовки резерва, утвержденных правительством в 2022 году», — отметили в Минобороны РМ.
Напомним, недавно министр обороны Молдовы Анатолий Носатый говорил о том, что Национальная армия не готова к противостоянию в рамках военных действий высокой интенсивности. Он добавил, что сейчас пока нет опасности вовлечения республики в вооруженный конфликт на Украине. Однако если боевые действия начнутся, то по мере необходимости государство прибегнет к мобилизации.
«С тем числом военнослужащих, которые есть согласно действующему законодательству, у нас достаточно сил для ответа на первые вызовы или начальную фазу конфликта средней интенсивности», — сказал Носатый.
В настоящее время Национальная армия Молдавии насчитывает 6 500 военнослужащих и 2 000 гражданских лиц, а ее оснащение — это старая советская техника и вооружения образца 80-х годов прошлого столетия.
Как сообщало EADaily , правительство и парламент Молдавии утвердили новую оборонную стратегию. Она предполагает усиление огневой мощности и мобильности Нацармии, которая теперь будет соответствовать стандартам Североатлантического альянса. В этом году в ЕС решили выделить для этих целей около € 40 млн, что позволит удвоить оборонный бюджет республики и переоснастить вооруженные силы по образцу НАТО.