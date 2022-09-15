Dnestr.TV

 
0

В Молдове объявили сбор резервистов

В Молдове объявили сбор резервистов

В Молдове призывают резервистов на военные сборы. Об этом 15 сентября объявило Министерство обороны, отметив, что с 19 по 23 сентября для них организуют тренировки в учебных центрах Национальной армии, сообщает EADaily

Повестки уже направили. В ведомстве уточнили, что мероприятие нужно, чтобы проверить навыки резервистов и ознакомить их с техникой и вооружением, которым располагают войска. Они будут изучать воинские уставы и участвовать в занятиях по стрельбе.

«Подготовка резервистов организуется ежегодно и проводится на основе Закона о резерве вооруженных сил и Плана подготовки резерва, утвержденных правительством в 2022 году», — отметили в Минобороны РМ.

Напомним, недавно министр обороны Молдовы Анатолий Носатый говорил о том, что Национальная армия не готова к противостоянию в рамках военных действий высокой интенсивности. Он добавил, что сейчас пока нет опасности вовлечения республики в вооруженный конфликт на Украине. Однако если боевые действия начнутся, то по мере необходимости государство прибегнет к мобилизации.

«С тем числом военнослужащих, которые есть согласно действующему законодательству, у нас достаточно сил для ответа на первые вызовы или начальную фазу конфликта средней интенсивности», — сказал Носатый.

В настоящее время Национальная армия Молдавии насчитывает 6 500 военнослужащих и 2 000 гражданских лиц, а ее оснащение — это старая советская техника и вооружения образца 80-х годов прошлого столетия.

Как сообщало EADaily , правительство и парламент Молдавии утвердили новую оборонную стратегию. Она предполагает усиление огневой мощности и мобильности Нацармии, которая теперь будет соответствовать стандартам Североатлантического альянса. В этом году в ЕС решили выделить для этих целей около € 40 млн, что позволит удвоить оборонный бюджет республики и переоснастить вооруженные силы по образцу НАТО.


  • Сегодня, 11:02
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • 21 августа в Тирасполе пройдет крестный ход
  • Следственный комитет ПМР: Вынесен приговор представител ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • "Киевские кондитеры ничего не знают о нацизме"и прода ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • 21 августа в Тирасполе пройдет крестный ход
  • Следственный комитет ПМР: Вынесен приговор представител ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • "Киевские кондитеры ничего не знают о нацизме"и прода ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна