Dnestr.TV

 
0

Пентагон пообещал использовать ядерное оружие для защиты Японии

Пентагон пообещал использовать ядерное оружие для защиты Японии

Соединенные Штаты намерены обеспечить защиту Японии от возможных угроз с учетом традиционных видов оружия и своего ядерного потенциала, заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с главой Минобороны Японии Ясукадзу Хамада.

«Остин подчеркнул готовность Америки защищать Японию с использованием «всего арсенала наших традиционных (вооружений) и ядерных возможностей», – цитирует текст заявления Пентагона "Взгляд" со ссылкой на РИА «Новости» .

В рамках встречи глава Пентагона обсудил действия Китая в отношении Тайваня и вблизи границ Японии, назвав их «агрессивными» и «провокационными», а также военные действия на Украине.

«Наш ответ совместно с Японией, а также другими союзниками и партнерами остается ответственным, уверенным и решительным», – заявил Остин.

Глава Пентагона также сообщил о желании США усилить военное сотрудничество с Японией, назвав альянс двух стран «краеугольным камнем» в обеспечении безопасности Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее на этой неделе воздушные силы самообороны Японии провели совместные учения авиации с ВВС и морской пехотой США над акваторией Японского моря к западу от префектуры Аомори.

"Хиросима и Нагасаки могут подтвердить эффективность ядерной защиты" - пишут в комментариях читатели "Взгляда"
  • Сегодня, 11:14
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • 21 августа в Тирасполе пройдет крестный ход
  • Следственный комитет ПМР: Вынесен приговор представител ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • "Киевские кондитеры ничего не знают о нацизме"и прода ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • 21 августа в Тирасполе пройдет крестный ход
  • Следственный комитет ПМР: Вынесен приговор представител ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • "Киевские кондитеры ничего не знают о нацизме"и прода ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна