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Жертв блокады Ленинграда оказалось больше, чем считалось ранее

Жертв блокады Ленинграда оказалось больше, чем считалось ранее

Собранные специалистами доказательства говорят о гораздо большем количестве жертв блокады Ленинграда, чем указывалось в опубликованных ранее данных, сообщил в интервью РИА Новости прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга через суд потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа. Цель иска — защита национальных интересов, законных прав жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших в городе.

"Собранные всеми компетентными органами доказательства позволяют говорить о гораздо большем количестве жертв блокады, чем то, которое путем беглых подсчетов давала официальная статистика до сих пор", — сказал Мельник.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", по которой в город доставляли продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокаду удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За время блокады погибли, по разным оценкам, до полутора миллионов человек. Из них только три процента скончалось от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга через суд потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа. Цель иска – защита национальных интересов, законных прав жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших в городе.
  • Сегодня, 11:59
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