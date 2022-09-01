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Наркотики и психотропные вещества в ветеринарии

Наркотики и психотропные вещества в ветеринарии

Приказом Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской республики утвержден и введен в работу "Порядок отпуска, реализации и распределения наркотических средств и психотропных веществ, используемых в ветеринарии юридическими лицами".

Принятый норматив прошел предварительное согласование в Министерстве внутренних дел, Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, сообщает newspmr

Документ устанавливает порядок:
- отпуска, реализации, распределения наркотических средств, используемых в ветеринарии, на складах (базах) ветеринарных препаратов;
- хранения, отпуска, реализации и учета наркотических средств, а также психотропных веществ в ветеринарных аптеках;
- хранения, учета и отпуска наркотических средств в ветеринарных, животноводческих организациях;
- правил прописывания наркотических средств;
- хранения, отпуска, учета и реализации наркотических средств в организации-изготовителе лекарств;
- хранения, отпуска, реализации и учета психотропных веществ, используемых в ветеринарии, на складах (базах) ветеринарных препаратов, в ветеринарных аптеках, ветеринарных, животноводческих организациях;
- ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с отпуском, реализацией и распределением наркотических средств, психотропных веществ.

Согласно нормативу:
- на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, разрешенных для использования в ветеринарии, распространяется действие законодательства Приднестровской Молдавской Республики об обращении лекарственных средств;
- наркотические средства и психотропные вещества для ветеринарного применения разрешается использовать в ветеринарных и животноводческих организациях только в виде готовых к применению лекарственных форм;
- хранение на складах (базах) ветеринарных препаратов, в ветеринарных аптеках и других ветеринарных организациях наркотических средств, психотропных веществ, не разрешенных к применению в Приднестровской Молдавской Республике, запрещается;
- хранение наркотических средств и психотропных веществ осуществляется в сейфах или металлических шкафах, расположенных в отдельно оборудованных помещениях, которые после окончания рабочего дня должны запираться, опечатываться или пломбироваться.

Под ветеринарными и животноводческими следует понимать организации, образованные в соответствии с законодательством ПМР и получившие лицензию на осуществление ветеринарной деятельности, в которых производится разведение птицы, крупного и мелкого рогатого скота, свиней и других животных.
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