Приказом Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской республики утвержден и введен в работу "Порядок отпуска, реализации и распределения наркотических средств и психотропных веществ, используемых в ветеринарии юридическими лицами".
Принятый норматив прошел предварительное согласование в Министерстве внутренних дел, Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, сообщает newspmr Документ устанавливает порядок: - отпуска, реализации, распределения наркотических средств, используемых в ветеринарии, на складах (базах) ветеринарных препаратов; - хранения, отпуска, реализации и учета наркотических средств, а также психотропных веществ в ветеринарных аптеках; - хранения, учета и отпуска наркотических средств в ветеринарных, животноводческих организациях; - правил прописывания наркотических средств; - хранения, отпуска, учета и реализации наркотических средств в организации-изготовителе лекарств; - хранения, отпуска, реализации и учета психотропных веществ, используемых в ветеринарии, на складах (базах) ветеринарных препаратов, в ветеринарных аптеках, ветеринарных, животноводческих организациях; - ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с отпуском, реализацией и распределением наркотических средств, психотропных веществ.
Согласно нормативу: - на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, разрешенных для использования в ветеринарии, распространяется действие законодательства Приднестровской Молдавской Республики об обращении лекарственных средств; - наркотические средства и психотропные вещества для ветеринарного применения разрешается использовать в ветеринарных и животноводческих организациях только в виде готовых к применению лекарственных форм; - хранение на складах (базах) ветеринарных препаратов, в ветеринарных аптеках и других ветеринарных организациях наркотических средств, психотропных веществ, не разрешенных к применению в Приднестровской Молдавской Республике, запрещается; - хранение наркотических средств и психотропных веществ осуществляется в сейфах или металлических шкафах, расположенных в отдельно оборудованных помещениях, которые после окончания рабочего дня должны запираться, опечатываться или пломбироваться.
Под ветеринарными и животноводческими следует понимать организации, образованные в соответствии с законодательством ПМР и получившие лицензию на осуществление ветеринарной деятельности, в которых производится разведение птицы, крупного и мелкого рогатого скота, свиней и других животных.