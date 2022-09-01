Dnestr.TV

 
0

Аудиторская проверка долга "Молдовагаз" "Газпрому" будет стоить 800 тыс. евро - NoiMd

Аудиторская проверка долга "Молдовагаз" "Газпрому" будет стоить 800 тыс. евро - NoiMd

Правительство РМ выделит 800 тысяч евро из резервного фонда для оплаты аудиторских услуг предполагаемой задолженности компании «Молдовагаз» перед «Газпромом» и перед S.R.L. Factoring Finance по поставкам газа потребителям Республики Молдова на правом берегу Днестра, пишет noi.md

В соответствии с проектом решения, опубликованным Агентством публичной собственности, учреждению было делегировано получение услуг независимого аудита, используя процедуру переговоров, без предварительного опубликования уведомления об участии.

В связи с этим была разработана и утверждена спецификация, устанавливающая основную цель аудита, объявленного Агентством публичной собственности в качестве акционера «Молдовагаз», заключающийся в точном выяснении установления долга «Молдовагаз» перед «Газпром»-ом и S.R.L. Factoring Finance за природный газ, поставленный потребителям правобережья Днестра в период с 27 августа 1991 г. по 31 октября 2021 г., в том числе:
- Проверка распределения компанией «Молдовагаз» (его предшественников) расчетов за потребление газа между потребителями правого и левого берегов;
- Проверка оценки активов, ранее отправленной в «Газпром» в виде (частичного) погашения задолженности за поставленный газ потребителям на правом берегу и, при необходимости, переоценки этих активов;
- Проверка правильности направления предыдущих платежей в счет погашения задолженности за газ, поставленный потребителям правого берега.

Согласно проекту, процедуру аудита будет проводить операторы „Wikborg Rein Advokatfirma” A.S. совместно с „Forensic Risk Alliance & Co". Кроме того, в список задач входит проведение аудиторской миссии в несколько этапов, а оплата привлеченным аудиторским организациям будет производиться в соответствии с проделанной работой и завершением каждого этапа к намеченной дате.

Согласно контракту, подписанному Агентством публичной собственности (APP), компании должны будут провести аудит до 30 января 2023 года. Контракт заключён в ходе прямых переговорах, начатых по распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 13 июля.

В прошлом году Андрей Спыну объяснил, что речь идёт об аудите долгов «Молдовагаза» с 1994 года, которые, по разным оценкам, могут составлять от 450 млн до 800 млн леев. Задолженность образовалась из-за долгов за газ и определенных штрафов, которые были взысканы с течением времени.

Что известно о компаниях, которые проведут аудит долга «Молдовагаз» перед «Газпромом»

Wikborg Rein Advokatfirma AS — международная юридическая фирма со штаб-квартирой в Осло. Как заявляется на сайте, их юристы предоставляют экспертную юридическую помощь национальным и международным компаниям в частном и государственном секторах.

Основана она в 1923 году. Сначала занималась морским правом и страхованием для международных судоходных компаний. В 1956 году, как первая европейская юрфирма, получили офис в США, в 65-м — в Японии, позже расширили географию в Азии и Южной Америке.

Сегодня компания выполняет заказы во всех уголках мира в разных областях, связанных с ИТ, защитой данных и искусственным интеллектом, со спорами о контрактах на продажу газа. В список клиентов входит большинство европейских покупателей газа.

Forensic Risk Alliance работает по всему миру с 1999 года. Деятельность связана с решением сложных криминалистических проблем международных клиентов.

Компания предоставляет экспертные услуги в области судебно-бухгалтерской экспертизы, расследований в нескольких юрисдикциях, мониторинга корпоративного соответствия, споров и арбитража, управления данными и судебной экспертизы, комплексного анализа данных, консультирования по обнаружению электронных данных, расчетов нормативных нарушений, расчетов прибыли и платежеспособности, соответствия и оценки рисков.

«Мы поддерживаем мониторинги соответствия, консультируем по вопросам конфиденциальности данных и передачи данных между юрисдикциями, а также обладаем опытом в области электронного обнаружения, который повышает наши навыки судебного учета и анализа данных», — пишет Forensic Risk Alliance.
  • Сегодня, 13:56
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • 21 августа в Тирасполе пройдет крестный ход
  • Следственный комитет ПМР: Вынесен приговор представител ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • "Киевские кондитеры ничего не знают о нацизме"и прода ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • 21 августа в Тирасполе пройдет крестный ход
  • Следственный комитет ПМР: Вынесен приговор представител ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • "Киевские кондитеры ничего не знают о нацизме"и прода ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна