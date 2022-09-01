Правительство РМ выделит 800 тысяч евро из резервного фонда для оплаты аудиторских услуг предполагаемой задолженности компании «Молдовагаз» перед «Газпромом» и перед S.R.L. Factoring Finance по поставкам газа потребителям Республики Молдова на правом берегу Днестра, пишет noi.md
В соответствии с проектом решения, опубликованным Агентством публичной собственности, учреждению было делегировано получение услуг независимого аудита, используя процедуру переговоров, без предварительного опубликования уведомления об участии.
В связи с этим была разработана и утверждена спецификация, устанавливающая основную цель аудита, объявленного Агентством публичной собственности в качестве акционера «Молдовагаз», заключающийся в точном выяснении установления долга «Молдовагаз» перед «Газпром»-ом и S.R.L. Factoring Finance за природный газ, поставленный потребителям правобережья Днестра в период с 27 августа 1991 г. по 31 октября 2021 г., в том числе: - Проверка распределения компанией «Молдовагаз» (его предшественников) расчетов за потребление газа между потребителями правого и левого берегов; - Проверка оценки активов, ранее отправленной в «Газпром» в виде (частичного) погашения задолженности за поставленный газ потребителям на правом берегу и, при необходимости, переоценки этих активов; - Проверка правильности направления предыдущих платежей в счет погашения задолженности за газ, поставленный потребителям правого берега.
Согласно проекту, процедуру аудита будет проводить операторы „Wikborg Rein Advokatfirma” A.S. совместно с „Forensic Risk Alliance & Co". Кроме того, в список задач входит проведение аудиторской миссии в несколько этапов, а оплата привлеченным аудиторским организациям будет производиться в соответствии с проделанной работой и завершением каждого этапа к намеченной дате.
Согласно контракту, подписанному Агентством публичной собственности (APP), компании должны будут провести аудит до 30 января 2023 года. Контракт заключён в ходе прямых переговорах, начатых по распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 13 июля.
В прошлом году Андрей Спыну объяснил, что речь идёт об аудите долгов «Молдовагаза» с 1994 года, которые, по разным оценкам, могут составлять от 450 млн до 800 млн леев. Задолженность образовалась из-за долгов за газ и определенных штрафов, которые были взысканы с течением времени.
Что известно о компаниях, которые проведут аудит долга «Молдовагаз» перед «Газпромом»
Wikborg Rein Advokatfirma AS — международная юридическая фирма со штаб-квартирой в Осло. Как заявляется на сайте, их юристы предоставляют экспертную юридическую помощь национальным и международным компаниям в частном и государственном секторах.
Основана она в 1923 году. Сначала занималась морским правом и страхованием для международных судоходных компаний. В 1956 году, как первая европейская юрфирма, получили офис в США, в 65-м — в Японии, позже расширили географию в Азии и Южной Америке.
Сегодня компания выполняет заказы во всех уголках мира в разных областях, связанных с ИТ, защитой данных и искусственным интеллектом, со спорами о контрактах на продажу газа. В список клиентов входит большинство европейских покупателей газа.
Forensic Risk Alliance работает по всему миру с 1999 года. Деятельность связана с решением сложных криминалистических проблем международных клиентов.
Компания предоставляет экспертные услуги в области судебно-бухгалтерской экспертизы, расследований в нескольких юрисдикциях, мониторинга корпоративного соответствия, споров и арбитража, управления данными и судебной экспертизы, комплексного анализа данных, консультирования по обнаружению электронных данных, расчетов нормативных нарушений, расчетов прибыли и платежеспособности, соответствия и оценки рисков.
«Мы поддерживаем мониторинги соответствия, консультируем по вопросам конфиденциальности данных и передачи данных между юрисдикциями, а также обладаем опытом в области электронного обнаружения, который повышает наши навыки судебного учета и анализа данных», — пишет Forensic Risk Alliance.