Передвижение военной техники, которое вызвало немалое беспокойство среди жителей Молдовы, не обсуждалось в ходе заседания Объединенной контрольной комиссии, поскольку проходило за пределами Зоны безопасности.
Об этом сообщил сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков. Вместе с тем он отметил, что приднестровская сторона внимательно следит за такого рода передвижениями, передает novostipmr.com.
«Исходя из той информации, которую имеем мы, эта техника ушла на юг Молдовы, - отметил Олег Беляков. - Любое передвижение военной техники в Молдове не может не вызывать определенную озабоченность приднестровской стороны. В том числе в рамках работы Объединенной контрольной комиссии, поскольку Зона безопасности вплотную примыкает к территории РМ, и те действия, которые происходят на ней, отражаются в том числе и на ходе миротворческой операции. Мы сами, как вы? наверное, заметили, стали меньше проводить соответствующих занятий, которые могли бы будоражить население. Почему? Мы прекрасно понимаем, в какой ситуации находится общество и что сегодня очень важно сохранить стабильность в рамках самой миротворческой операции, в рамках отношения населения к миротворческой операции, в рамках всех процессов, которые происходят вокруг этой миротворческой операции. Исходя из этого, конечно, любые негативные действия на территории Республики Молдова не могут не вызывать у нас определённого чувства озабоченности, И мы их всегда очень серьезно анализируем».
Вечером 14 сентября в Комрате очевидцы засняли передвижение колонны военной техники. Военная техника была в сопровождении машин полиции. Несколько военных грузовых автомобилей, принадлежащих Национальной армии РМ.
В Министерстве обороны Молдовы подтвердили, что техника принадлежит Национальной армии страны. Она "возвращалась из учебного центра в кишинёвском гарнизоне в воинскую часть в Кагуле", сообщает gagauzinfo.md
Техника была привезена в Кишинёв для материально-технической поддержки учений "Огненный щит-2022".
В Министерстве обороны Молдовы напоминают, что учения являются частью плана подготовки Национальной армии на 2022 год. И призвали граждан быть бдительными и не поддаваться возможным манипуляциям на счет передвижений военной техники в различных СМИ или социальных сетях.
Ранее, 12 сентября в сети Интернет появилось видео передвижения по городу Кагул колонны грузовиков с артиллерийскими орудиями на прицепе. Как отметило информационное агентство «Спутник», эта новость вызвала весьма нервную реакцию у жителей Молдовы. Министерство обороны РМ призвало граждан к спокойствию, пояснив, что передвижение военной техники проводилось в рамках плановых учений на юге страны.