В Джурджулештском порту 15 сентября обрушились два элеватора, полные жмыха подсолнечника. Об инциденте сообщил Нацинспекторат чрезвычайных ситуаций Молдовы.
В элеваторах было 2,4 тыс. тонны жмыха. Все содержимое рассыпалось.
Звонок в Службу 112 был зарегистрирован в 12:49.
На место происшествия выехали две оперативные бригады. Спасатели прибыли, чтобы обеспечить пожарную безопасность, пока рассыпавшуюся массу собирают. По данным инспектората, никто не пострадал. Спасатели обеспечивали пожарную безопасность. Обстоятельства инцидента расследуются.