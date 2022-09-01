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19 сентября в Бендерах открывают новый маршрут - 9А
С понедельника, 19 сентября, в Бендерах появится новый маршрут общественного транспорта - 9А. Он свяжет центр города с районом Новый жилой массив (граничит с Борисовкой и Протягайловкой).
Общественным транспортом свяжут центр города с районом «Новый жилой массив» (граничит с Борисовкой и Протягайловкой).
Впервые за историю жители улиц Славянской, Берга, Белана, Мира будут обеспечены общественным транспортом. Рейсовый маршрут под номером 9-А начнет работу в понедельник, 19 сентября.
bendery-ga.org
- Вчера, 21:11
- DTV
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