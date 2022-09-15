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В Словакии бульдозером снесли кладбище русских солдат

В Словакии бульдозером снесли кладбище русских солдат

В Словакии два месяца назад возле села Ладомиров бульдозером сравняли с землей кладбище солдат Русской императорской армии, погибших в годы Первой мировой войны. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Братиславе Виталий Житнюк.

«В ходе рабочей поездки посла РФ в Словакии Игоря Братчикова в восточные регионы страны 13 сентября был обнаружен факт осквернения могил покоящихся в Ладомирове российских героев. Как выяснилось, два месяца назад по указанию старосты села захоронения с помощью бульдозера были сравнены с землей», — сказал он.

По словам Житнюка, «посольство решительно осуждает кощунственный шаг, который в большинстве цивилизованных стран является уголовно наказуемым деянием, и призывает словацкую сторону строго придерживаться положений межправительственного соглашения от 1995 года о захоронениях павших военнослужащих и гражданских жертв войны». Он также отметил, что «соответствующая нота направлена в МИД Словакии».

Это не первый случай уничтожения памятных мест, связанных с Россией. Кладбище в Словакии было торжественно открыто 13 сентября 2014 года. Его реставрацию финансировало посольство РФ.
eadaily.com

  • Вчера, 21:16
  • DTV
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