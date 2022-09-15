В Словакии два месяца назад возле села Ладомиров бульдозером сравняли с землей кладбище солдат Русской императорской армии, погибших в годы Первой мировой войны. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Братиславе Виталий Житнюк.
«В ходе рабочей поездки посла РФ в Словакии Игоря Братчикова в восточные регионы страны 13 сентября был обнаружен факт осквернения могил покоящихся в Ладомирове российских героев. Как выяснилось, два месяца назад по указанию старосты села захоронения с помощью бульдозера были сравнены с землей», — сказал он.
По словам Житнюка, «посольство решительно осуждает кощунственный шаг, который в большинстве цивилизованных стран является уголовно наказуемым деянием, и призывает словацкую сторону строго придерживаться положений межправительственного соглашения от 1995 года о захоронениях павших военнослужащих и гражданских жертв войны». Он также отметил, что «соответствующая нота направлена в МИД Словакии».
Это не первый случай уничтожения памятных мест, связанных с Россией. Кладбище в Словакии было торжественно открыто 13 сентября 2014 года. Его реставрацию финансировало посольство РФ. eadaily.com