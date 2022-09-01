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Румыния, Украина и Молдова договорились об увеличении двустороннего обмена электроэнергией

Румыния, Украина и Молдова договорились об увеличении двустороннего обмена электроэнергией

Об этом сообщил министр энергетики Румынии Вирджил Попеску, который в четверг вместе с министром иностранных дел Богданом Ауреску принял участие в первой трехсторонней встрече министров иностранных дел и энергетики Румынии, Украины и Республики Молдовы, состоявшейся в Одессе, Украина, сообщает stirileprotv.ro

«Что касается сотрудничества в области энергетики, то во время встречи основное внимание было уделено немедленным мерам поддержки, которые необходимы Украине и Молдове в период холодов, а также долгосрочным мерам по укреплению энергетической безопасности, с упором на региональную взаимосвязь, с учетом необходимости борьбы с использованием энергии в геополитических целях.

Таким образом, было достигнуто соглашение о заключении трехстороннего межправительственного соглашения по стимулированию взаимосвязей и сотрудничества в энергетической сфере Румынии, Украины и Республики Молдова.

Также мы договорились увеличить двусторонний обмен электроэнергией между тремя государствами путем заключения краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных двусторонних контрактов", - написал министр на своей странице в Facebook.

Во встрече в Одессе приняли участие министр энергетики Украины Герман Галущенко, вице-премьер-министр и министр инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Андрей Спыну, министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

На трехсторонней встрече также присутствовали представители энергетических компаний из трех государств.

"Запуск этого трехстороннего формата направлен на укрепление сотрудничества между тремя соседними государствами как в нынешних условиях, отмеченных незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессией России против Украины и многоаспектных кризисов, затрагивающих Украину и Молдову, так и в условиях перспективы создания механизма долгосрочного диалога и координации», — добавил Вирджил Попеску.

"Мы достигли нескольких важных договоренностей сегодня для развития наших отношений в энергетической сфере, и наши команды в дальнейшем будут работать над их реализацией. В частности, договорились подписать трехстороннее межправительственное соглашение об увеличении трансграничной пропускной способности для увеличения объемов торговли электроэнергией", - сказал Кулеба на пресс-конференции в Одессе в четверг.

Кулеба обратил внимание на то, что встреча в формате министров иностранных дел и министров энергетики Украины, Молдовы и Румынии происходит впервые, передает interfax.com.ua.

"Три наши страны, и сразу министры иностранных дел и министры энергетики. Для этого есть очень четкая причина и цель - мы хотим построить качественно новые отношения в энергетической сфере между нашими тремя странами, и это будет важно не только для энергетики, но и для безопасности и процветания в нашем регионе", - подчеркнул украинский министр.
  • Сегодня, 09:55
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