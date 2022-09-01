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Страны ЕС намерены выявить нарушения прав человека в России

Страны ЕС намерены выявить нарушения прав человека в России

Все государства - члены Евросоюза, кроме Венгрии, попросят Совет по правам человека ООН назначить эксперта для мониторинга ситуации с правами человека в РФ.

Группа стран Европейского Союза договорилась обратиться в Совет ООН по правам человека с просьбой назначить независимого эксперта для наблюдения за ситуацией с правами человека в России. Об этом сообщают в четверг, 15 сентября, информационные агентства AFP, Reuters и AP со ссылкой на осведомленные источники, передает dw.com.

По их данным, после нескольких недель напряженных дискуссий 26 государств - членов ЕС, за исключением Венгрии, на закрытом заседании в четверг приняли решение составить проект резолюции, которая предусматривает утверждение Советом нового специального докладчика по России. Люксембург согласился взять на себя инициативу по продвижению документа.

Ранее на этой неделе исполняющая обязанности верховного комиссара ООН по правам человека Нада ан-Нашиф заявила, что российские власти преследуют и запугивают противников войны России против Украины и принимают дальнейшие меры по ограничению свободы слова и собраний и слова.

Россия была исключена из Совета ООН по правам человека после начала военных событий в Украине 24 февраля. Целый ряд правозащитных организаций призвали Совет принять резолюцию с требованием создать независимый орган для расследования предполагаемых нарушений прав человека в РФ.
dw.com
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