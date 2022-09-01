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Новая провокация в Зоне безопасности: Сотрудники молдавского телеканала вели съемку на миротворческом посту без согласования с ОКК

Новая провокация в Зоне безопасности: Сотрудники молдавского телеканала вели съемку на миротворческом посту без согласования с ОКК

Правило, по которому фото- и видеосъемка на постах Совместных миротворческих сил запрещена и допускается только с разрешения Объединенной контрольной комиссии и Объединенного военного командования, действует практически все время, пока длится миротворческая операция. Однако на этой неделе этот запрет был нарушен журналистами одного из телеканалов Молдовы.

Как сообщалось ранее, 12 сентября на посту № 9 у поселка Вадул-луй-Водэ был задержан автомобиль «Фольксваген-Транспортер», водитель которого отказался подчиниться требованиям миротворцев предъявить документы и предоставить машину к досмотру и заблокировал движение по проезжей части. При этом он вопреки запрету вел съемку на мобильный телефон.

Как рассказал представителям средств массовой информации сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков, благодаря профессиональным действиям миротворцев этот инцидент был урегулирован, однако через несколько дней накануне заседания ОКК он повторился вновь. На сей раз съемку на посту вели уже тележурналисты.

«Подъехали журналисты Молдовы, начали вести съемку на этом посту, но мы прекрасно знаем, что в соответствии с документами ОКК вся съемка на постах Миротворческих сил запрещена, - рассказал Олег Беляков. - И может проводиться только с разрешения Объединенного военного командования и ОКК. Этого сделано не было».

Олег Беляков отметил, что миротворцы действовали грамотно и в полном соответствии с должностными инструкциями.

Инцидент станет предметом рассмотрения на следующем заседании ОКК.
novostipmr.com
  • Сегодня, 10:27
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