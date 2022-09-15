Водители, нарушающие правила дорожного движения, будут наказываться более строго. Соответствующий законопроект приняли молдавские депутаты в первом чтении, передает МОЛДПРЕС.
Одним из положений проекта является приостановление права управления транспортными средствами на срок от 30 до 45 дней в случае превышения водителем разрешенной скорости от 40 км/ч до 60 км/ч. А в случае превышения скоростного режима на 60-80 км/ч сверх разрешенного, право управления транспортным средством приостанавливается на срок до 75 дней.
К ответственности также будут привлекаться владельцы транспортных средств, отказывающиеся или уклоняющиеся от сообщения личности лица, которому было доверено управление транспортным средством и который нарушил правила дорожного движения.
Депутаты также предложили ослабить некоторые наказания. Например, водители, которые не будут соблюдать дорожную разметку, получат только предупреждение.
Законопроект разработан Министерством внутренних дел Молдовы.