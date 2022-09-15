Dnestr.TV

 
0

В Молдове за превышение скорости будут лишать прав на срок до 75 дней

В Молдове за превышение скорости будут лишать прав на срок до 75 дней

Водители, нарушающие правила дорожного движения, будут наказываться более строго. Соответствующий законопроект приняли молдавские депутаты в первом чтении, передает МОЛДПРЕС.

Одним из положений проекта является приостановление права управления транспортными средствами на срок от 30 до 45 дней в случае превышения водителем разрешенной скорости от 40 км/ч до 60 км/ч. А в случае превышения скоростного режима на 60-80 км/ч сверх разрешенного, право управления транспортным средством приостанавливается на срок до 75 дней.

К ответственности также будут привлекаться владельцы транспортных средств, отказывающиеся или уклоняющиеся от сообщения личности лица, которому было доверено управление транспортным средством и который нарушил правила дорожного движения.

Депутаты также предложили ослабить некоторые наказания. Например, водители, которые не будут соблюдать дорожную разметку, получат только предупреждение.

Законопроект разработан Министерством внутренних дел Молдовы.
  • Сегодня, 10:32
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • 21 августа в Тирасполе пройдет крестный ход
  • Следственный комитет ПМР: Вынесен приговор представител ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • "Киевские кондитеры ничего не знают о нацизме"и прода ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • 21 августа в Тирасполе пройдет крестный ход
  • Следственный комитет ПМР: Вынесен приговор представител ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • "Киевские кондитеры ничего не знают о нацизме"и прода ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна