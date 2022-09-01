ДТП произошло 16 сентября на пересечении улиц Ленина и Коммунистической примерно в 15:40.
Пожилая женщина подошла к пешеходному переходу, когда ещё горел зелёный. Но спустя пару мгновений на светофоре загорелся красный. Автомобили начали движение.
Водитель белого микроавтобуса среагировал и пропустил пенсионерку, а вот 43-летний водитель Лексуса, который ехал в правом ряду, не успел оценить ситуацию и сбил 60-летнюю женщину, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Жительницу Бендер на скорой доставили в травмпункт городской больницы.
Предварительно, у женщины сотрясение головного мозга, ушибы ног. Получила она более серьёзные травмы или нет, станет известно после окончательного обследования.
По факту дорожно-транспортного происшествия инспекторы отдела ГАИ УВД г. Бендеры проводят разбирательство.