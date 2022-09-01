Dnestr.TV

 
0

В Бендерах на пешеходном переходе сбита женщина

В Бендерах на пешеходном переходе сбита женщина

ДТП произошло 16 сентября на пересечении улиц Ленина и Коммунистической примерно в 15:40.

Пожилая женщина подошла к пешеходному переходу, когда ещё горел зелёный. Но спустя пару мгновений на светофоре загорелся красный. Автомобили начали движение.

Водитель белого микроавтобуса среагировал и пропустил пенсионерку, а вот 43-летний водитель Лексуса, который ехал в правом ряду, не успел оценить ситуацию и сбил 60-летнюю женщину, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Жительницу Бендер на скорой доставили в травмпункт городской больницы.

Предварительно, у женщины сотрясение головного мозга, ушибы ног. Получила она более серьёзные травмы или нет, станет известно после окончательного обследования.

По факту дорожно-транспортного происшествия инспекторы отдела ГАИ УВД г. Бендеры проводят разбирательство.
  • Сегодня, 20:07
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • 21 августа в Тирасполе пройдет крестный ход
  • Следственный комитет ПМР: Вынесен приговор представител ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • "Киевские кондитеры ничего не знают о нацизме"и прода ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • 21 августа в Тирасполе пройдет крестный ход
  • Следственный комитет ПМР: Вынесен приговор представител ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • "Киевские кондитеры ничего не знают о нацизме"и прода ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна