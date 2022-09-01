ANSA и Институт зоологии взялись определять вид и степень опасности насекомых
Некоторые пользователи поделились в социальных сетях видеороликами с крошечными насекомыми, которых, по их словам, необычно много, и их можно увидеть на стенах, мебели и одежде, сообщает replicamedia.md
В связи с этим Муниципальное предприятие «Зеленое хозяйство» заявило, что направило обращения в Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов и Институт зоологии Академии наук Молдовы, с просьбой определить виды насекомых и степень их опасности для здоровья человека.
В примэрии отметили, что только после оценки ситуации специалистами могут быть установлены эффективные меры вмешательства, а также установлено ведомство, ответственное за этот вопрос.
Это насекомое очень похоже на клопа дубовая кружевница (Corythucha arcuata) или коритуха дубовая – карантинный вредитель.
Родиной клопа-кружевницы является Северная Америка, а с 2000 года он распространяется и по Европе. Дубовая кружевница хорошо мигрирует. Она легко разносится транспортом, переносится на одежде. Кроме дуба, клоп поражает каштаны, вязы, смородину, боярышник, малину, яблоню.
Взрослые особи мелкие, длиной около 3,0–3,5 мм. Все тело взрослого клопа словно кружевное – надкрылья, выросты груди и другие внешние структуры представляют собой ячеистые тонкие, чаще светлые, иногда слегка бежевые, покровы с темными пятнами. На сегодняшний день биологических методов борьбы с этим вредителем не разработано.