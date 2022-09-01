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Вспыхнул как спичка: В Китае за 20 минут сгорел 200-метровый небоскрёб

Вспыхнул как спичка: В Китае за 20 минут сгорел 200-метровый небоскрёб

В Китае за считаные минуты полностью сгорело 200-метровое здание оператора China Telecom

В китайском городе Чанша провинции Хунань 16 сентября в 44-этажном небоскребе, где располагался офис государственной телекоммуникационной компании China Telecom, вспыхнул пожар. По данным местных СМИ, за 20 минут огонь охватил все двухсотметровое здание, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Сhina Huanqiu.

На место прибыло около 300 пожарных и почти 40 единиц техники.

Пока количество пострадавших не сообщается, но, по предварительной информации, их число может исчисляться десятками. По некоторым данным, в башне хранилось 35 тонн топлива для серверов, что может объяснить, почему огромное здание сгорело за считаные минуты.

Пожарным удалось потушить открытое пламя. О степени повреждения здания пока подробностей нет, однако местные новостные агентства сообщают, что верхушка небоскреба от огня обуглилась.


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