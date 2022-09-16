Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) прекратил полномочия судьи от России в связи с ее выходом из профильной конвенции. Об этом сегодня, 16 сентября, говорится в сообщении ЕСПЧ.
«5 сентября 2022 года суд констатировал, что, поскольку Российская Федерация перестает быть стороной Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября, должность судьи от России подлежит упразднению, — отмечается в пресс-релизе суда. — В настоящий момент 17 450 жалоб против РФ находятся на рассмотрении этой инстанции».
Следует отметить, что с января 2022 года должность судьи от России, четвертого по счету с момента подписания конвенции в 1998 году, в ЕСПЧ занимал Михаил Лобов.
15 марта правительство России уведомило генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич о выходе из организации и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. 16 марта Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) принял решение о прекращении полномочий России в организации. ЕСПЧ продолжит рассматривать жалобы россиян, поступивших в суд до 16 сентября 2022 года. eadaily.com