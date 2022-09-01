В заседании Правления Единого государственного фонда социального страхования ПМР приняли участие Министр по социальной защите и труду ПМР Елена Куличенко, члены правления фонда от дирекции ЕГФСС ПМР, Совета Федерации профсоюзов Приднестровья, Министерства финансов ПМР, Министерства здравоохранения ПМР.
На повестке дня поднимались следующие вопросы: рассмотрение проекта закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджете Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики на 2023 год», рассмотрение информации об исполнении бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР за I полугодие 2022 года, рассмотрение вопроса о перераспределении денежных средств республиканского бюджета, а также о перераспределении средств Единого государственного фонда социального страхования республики, передает пресс-служба Министерства по социальной защите и труду ПМР.
Алевтина Береза, директор ЕГФСС ПМР, озвучила членам Правления отчет о деятельности ЕГФСС ПМР за I полугодие 2022 года. За отчетный период в доход Единого государственного фонда социального страхования ПМР поступило средств на сумму 1 131 108 269 руб. (без учета остатка денежных средств по состоянию на 1 января 2021 года и средств гуманитарной помощи Российской Федерации). За отчетный период из бюджета Фонда было израсходовано средств на общую сумму 1 215 742 970 руб.
В I полугодии 2022 года задержек по выплатам пенсий, пособий и компенсаций не было, все начисления производились своевременно и в полном объеме.
Членами Правления единогласно были утверждены как проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджете Единого государственного фонда социального страхования на 2023 год», так и Отчет о деятельности ЕГФСС ПМР за I полугодие 2022 года и перераспределение денежных средств республиканского бюджета и ЕГФСС ПМР.
Правление Фонда является высшим коллегиальным органом управления Фондом, осуществляющим свою деятельность на общественных началах. Правление Фонда формируется на паритетной основе с участием представителей исполнительных органов государственной власти, профсоюзов и работодателей. Состав Правления Фонда утвержден Правительством ПМР согласно Распоряжению «Об утверждении персонального состава Правления Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики» от 5 февраля 2016 года.
Правление Фонда устанавливает текущие и перспективные задачи, определяет направления деятельности Фонда на текущий период, в том числе по вопросам своевременного и полного финансирования расходов на выплату установленных законом пособий, пенсий, компенсаций, финансирования мероприятий по государственному и социальному страхованию, социальной защите и социальному обеспечению граждан и решает много других важных задач. minsoctrud.gospmr.org