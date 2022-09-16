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Максим Галкин включен в реестр иноагентов

Максим Галкин включен в реестр иноагентов

Юморист Максим Галкин внесен в реестр физлиц- иностранных агентов Минюста РФ.

В реестре ведомства указано, что Галкин занимается "осуществлением политической деятельности". В графе "сведения об иностранных источниках" указана Украина.

В указанном реестре Галкин идет под номером 23. Предыдущее пополнение списка Минюста было неделю назад, традиционно, в пятницу, - в реестр включили журналистку Юлию Латынину, блогеров Тамару Эйдельман и Майкла Наки, пишет mk.ru.

Артист покинул Россию вскоре после начала спецоперации на Украине вместе с семьей. Его супруга Алла Пугаечва и дети вернулись в Москву в конце августа. Сам Галкин, по имеющимся данным, остается за границей.


  • Сегодня, 13:46
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