Юморист Максим Галкин внесен в реестр физлиц- иностранных агентов Минюста РФ.
В реестре ведомства указано, что Галкин занимается "осуществлением политической деятельности". В графе "сведения об иностранных источниках" указана Украина.
В указанном реестре Галкин идет под номером 23. Предыдущее пополнение списка Минюста было неделю назад, традиционно, в пятницу, - в реестр включили журналистку Юлию Латынину, блогеров Тамару Эйдельман и Майкла Наки, пишет mk.ru.
Артист покинул Россию вскоре после начала спецоперации на Украине вместе с семьей. Его супруга Алла Пугаечва и дети вернулись в Москву в конце августа. Сам Галкин, по имеющимся данным, остается за границей.