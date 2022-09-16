По поручению Правительства создана межведомственная комиссия по обследованию состояния хвойных насаждений республики, сообщили в Госслужбе экологического контроля и охраны окружающей среды.
В её состав вошли сотрудники Госслужбы экоконтроля, представители Республиканского НИИ экологии и природных ресурсов, Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко, Республиканского ботанического сада, территориальных управлений сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии, а также госадминистраций городов и районов.
Комиссия начала свою работу и проводит обследование хвойных насаждений Республики в рамках работы. Главной целью стоит установление фактов усыхания и причин гибели хвойных насаждений.
По итогам работы будут выработаны предложения и рекомендации по принятию соответствующих мер реагирования.