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В республике проверят состояние хвойных насаждений

В республике проверят состояние хвойных насаждений

По поручению Правительства создана межведомственная комиссия по обследованию состояния хвойных насаждений республики, сообщили в Госслужбе экологического контроля и охраны окружающей среды.

В её состав вошли сотрудники Госслужбы экоконтроля, представители Республиканского НИИ экологии и природных ресурсов, Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко, Республиканского ботанического сада, территориальных управлений сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии, а также госадминистраций городов и районов.

Комиссия начала свою работу и проводит обследование хвойных насаждений Республики в рамках работы. Главной целью стоит установление фактов усыхания и причин гибели хвойных насаждений.

По итогам работы будут выработаны предложения и рекомендации по принятию соответствующих мер реагирования.

  • Сегодня, 13:56
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