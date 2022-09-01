Первый митинг пройдет в воскресенье, 25 сентября, с 14:00 до 17:00 у здания Театра им. Чехова, а второй - в понедельник, 26 сентября, с 14:00 до 16:00 перед Министерством культуры, передает noi.md
Планируется, что 25 сентября коллектив Государственного русского драматического театра им. А. П. Чехова проведет масштабную акцию протеста с народом, объяснит гражданам то, что происходит, а 26 сентября весь коллектив театра имени Чехова пойдет к министру культуры РМ Серджиу Продану за ответами на интересующие их вопросы.
В Министерстве культуры Молдовы ранее отметили, что пока что уведомление о расторжении контракта получил только Константин Харет, но в дальнейшем все руководители театров будут назначаться по конкурсу. Глава департамента по искусству и креативной индустрии Борис Кремене не смог ответить на вопрос, почему реформу начали именно с Государственного русского драматического театра им. А. П. Чехова.
По его словам, "есть куча законов, которые позволяют расторгать контракты с руководством театров и проводить конкурсы на эти посты. Мы хотим, чтобы закон был равен для всех".
Между тем юристы считают, что в случае с Харетом нарушено действующее законодательство, одним из принципов которого является то, что закон обратной силы не имеет.
Такого же мнения придерживается председатель Конгресса русских общин, юрист Алексей Петрович. Комментируя для iton.md ситуацию, он высказал мнение, что это "могут быть репрессии по отношению к Харету и Русскому театру в целом". Петрович напомнил, что за последние десятилетия театр неоднократно испытывал потрясения - "из него хотели сделать казино, потом построили вокруг коммерческие здания". Как считает лидер Конгресса, "Харет много сделал для театра, надо дать ему возможность спокойно доработать до окончания действия контракта".
Действующий пятилетний контракт с Константином Харетом был подписан в октябре 2020 года. Поправка в Закон о театрах и концертных организациях, гласящая, что руководители театров назначаются по конкурсу, была утверждена в марте 2021 года. В Гражданском кодексе РМ сказано, что закон обратной силы не имеет (пункт 1 ст.6).
Министр культуры Серджиу Продан, комментируя ранее сложившуюся ситуацию порталу Noi.md, отметил, что решение об отстранении Константина Харета принято для обеспечения исполнения действующего законодательства, и министерство в ближайшее время организует конкурс на должность управляющего учреждением, в котором смогут принять участие все желающие, в том числе и нынешний директор Константин Харет.
«Причина этого уведомления — желание сделать всё в соответствии с законодательством, а в законодательстве сказано, что все руководители самоуправляющихся учреждений — театров и концертных заведений — должны назначаться по конкурсу. Другая причина — серьезная реформа, которая готовится сейчас и повлияет на все театральные учреждения. Такое же уведомление будет дано другим театральным режиссерам, которые не прошли конкурс на назначение. У нас тоже сейчас идет серия конкурсов на должность директора театра.
Мы подпишем контракты на управление со всеми театральными режиссерами. Этот конкурс предусматривает принятие на себя определенных обязательств, предложений, видений. Их реализация уже является обязанностью каждого руководителя», — пояснил Продан для Noi.md.
Он также упомянул, что компетентные органы обеспечат прозрачность и открытость этого конкурса. "Г-н Харет сможет участвовать в конкурсе, как и все остальные, его не увольняют, рабочие отношения прерываются, чтобы дать возможность перейти на другой уровень отношений посредством конкурса", — сказал Продан.
Министр культуры Серджиу Продан также отвергает некоторые появившиеся в публичном пространстве интерпретации, например о том, что театр им. Чехова будет закрыт в результате инициированной властями театральной реформы.
Продан заявил, что ни деятельность театра им. Чехова, ни деятельность других учреждений культуры, подпадающих под действие проводимой министерством реформы, не пострадают в результате новых мер.
«В СМИ появляются разные интерпретации, фантазии, люди придумывают разные апокалиптические сценарии, а потом протестуют против собственных сценариев. Одним словом, Русскому театру им. Чехова ничего не угрожает. То, что сейчас происходит, — это действия по гармонизации структур, подведомственных министерству, в соответствии с требованиями законодательства», — заявил Продан в ходе выступления в парламенте.
Министр также уточнил, что статус каждого руководителя театрального учреждения необходимо привести в соответствие с законом, а правовая норма предусматривает назначение руководителей на конкурсной основе.
«Прежде чем повышать субсидии для менеджеров, мы должны быть уверены, что у нынешних директоров или у тех, кто будет назначен, будет план действий по их освоению, по изменению правил игры. У нас должна быть гарантия того, что мы можем ставить перед ними новые требования, а для этого они должны занять свои должности на конкурсной основе. С победителем будет подписан управленческий договор. Через год его спросят, чего он добился», — пояснил Продан.
Министр заявил, что в конкурсе, организованном Министерством культуры, может принять участие действующий директор Театра им. А. П. Чехова Константин Харет, а также другие директора учреждений.
«Он не единственный директор, который проходит эту процедуру. Мы призываем всех желающих подать заявку на участие в конкурсе, мы не ограничиваем их доступ. На этой должности мы хотим увидеть описанное видение, чтобы иметь возможность подписать управленческий договор. Приглашаем всех желающих доказать комиссии, что у них есть планы на будущее», - подчеркнул Серджиу Продан. noi.md