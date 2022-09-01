Существует вероятность того, что Крым будет возвращен в состав Украины дипломатическим путем. Такое мнение выразил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Reuters, видеозапись которого 17 сентября опубликована в телеграм-канале главы государства.
«Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем. Безусловно, люди на Украине больше поддерживают дипломатический путь решения этого вопроса», — подчеркнул Зеленский.
Украинский лидер отметил, что пока не может сказать, какой круг лиц будет обсуждать вопрос возвращения Крыма в состав Украины и когда именно это произойдет. По словам Зеленского, Киев всерьез намерен вернуть полуостров под свой контроль. «Нет другого шанса, просто нет выхода», — сказал он, передает rtvi.com.
В середине сентября Зеленский посетил город Изюм Харьковской области — с марта по начало сентября населенный пункт контролировался российскими войсками, но в результате контрнаступления украинской армии перешел под контроль Киева. В рамках этого визита президент пообещал, что Украина вернет Крым. «И мой сигнал людям в Крыму: мы знаем, что это наши люди, и это ужасная трагедия Мы туда вернемся. Я не знаю, когда именно. Но у нас есть планы, и мы вернемся туда, потому что это наша земля и наши люди», — заявил Зеленский.
Украинская сторона неоднократно признавала, что Киев будет пытаться вернуть Крым военными способами. В частности, 11 сентября советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в эфире «Дождя», что украинское командование рассчитывает провести военную операцию в Крыму после того, как будет взят под контроль Херсон. «Деблокада Херсона позволит рассчитывать на определенные действия по блокированию коридора в Крым — ну, и соответственно по проведению специальных операций уже в Крыму. Они прорабатываются, мы сейчас этим занимаемся», — заявил он.