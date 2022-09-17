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Экс-министр Румынии призвал Украину отдать «не свои» территории соседним странам. В Украине резко ответили на слова экс-главы МИД

Экс-министр Румынии призвал Украину отдать «не свои» территории соседним странам. В Украине резко ответили на слова экс-главы МИД

Государство Украина находится в совершенно неестественных границах, а потому должно уступить значительную часть своих территорий четырем странам — России, Венгрии, Польше и Румынии.

Такое мнение в интервью бухарестскому изданию Adevărul высказал бывший румынский министр иностранных дел политолог Андрей Марга, передает eadaily.com.

«Я со всей ответственностью заявляю: Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить земли Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину, а России — Донбасс и Крым. Это территории других стран», — заявил экс-министр.

Он также высказал уверенность в том, что в Европе не наступит стабильность, пока украинский кризис не будет урегулирован путем переговоров России, США, Германии, Украины и Китая.

Марга также констатировал, что украинскому государству до сих пор так и не удалось построить демократию. Наоборот, киевский режим скатился к диктатуре: в стране запрещены партии, власти полностью контролируют телевидение и СМИ, процветает олигархия.

Ранее экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что, говоря о намерении получить «репарации» от России, президент Польши Анджей Дуда имеет в виду получение от Москвы санкции на аннексию Львовской области Украины.

Посольство Украины в Румынии назвало неприемлемыми высказывания бывшего главы МИД Румынии Андрея Марги о том, что Украина должна отдать часть своей территории России, Румынии, Венгрии и Польше.

«Сожалеем, что Андрей Марга, бывший министр европейского и демократического государства, выступает с заявлениями, ставящими под сомнение базовые принципы международного права, в частности нерушимости границ. Обеспечение полного уважения этих принципов — основа безопасности и стабильности на континенте», — говорится в сообщении посольства Украины в Бухаресте.

«Такие заявления неприемлемы при любых обстоятельствах. Они являются особенно вопиющим отклонением в то время, когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность всей Европы», — утверждает украинское посольство в Румынии.
eadaily.com


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