В рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира сменился лидер, им стал форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Рейтинг 2022 года был опубликован порталом Sportico. Отмечается, что, подписав с парижским клубом новый контракт, француз потеснил с первого места своего одноклубника Лионеля Месси.
В текущем сезоне Мбаппе станет богаче на $125 млн, в том числе $20 млн от спонсоров, остальное – зарплата от клуба. Сам Месси ($110 млн) опустился на третье место рейтинга, на второе поднялся выступающий за «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с $113 млн. Замкнул топ-4 еще один футболист «ПСЖ» бразилец Неймар ($91 млн).
В топ-10 также попали Мохамед Салах (Египет/«Ливерпуль», $39,5 млн), Эден Азар (Бельгия/«Реал», $31,3 млн), Андрес Иньеста (Испания/«Виссел Кобе», $30 млн), Рахим Стерлинг (Англия/«Челси», $29,4 млн), Кевин Де Брёйне (Бельгия/«Манчестер Сити», $29 млн), Антуан Гризманн (Франция/«Атлетико», $27,5 млн). mk.ru