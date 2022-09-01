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В Молдове экологи предрекают катастрофу из-за решения Чрезвычайной комиссии вырубать леса на дрова

В Молдове экологи предрекают катастрофу из-за решения Чрезвычайной комиссии вырубать леса на дрова

Экологи в ужасе от решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям рубить леса Молдовы на дрова.

"Пожалуй, это самое ужасное из всего, что до сих пор решило нынешнее правительство. Такого количества леса в Молдове просто нет. Вдобавок, будут уничтожены леса заповедников", — написал в соцсети известный эколог Илья Тромбицкий.

Не меньший ущерб принесет "отмашка" на неофициальные рубки полезащитных лесополос и вообще всего, что ещё торчит из земли", — сообщил он.

"На уровне сел это уже происходит, и соседи спешат срубить первыми, поскольку могут не успеть. Собранные примэриями заявки, по 5 кубов на семью, намного превышают фактическое наличие леса", - сообщает Телеграм-канал rusputnikmd.

Это провоцирует коррупцию, вызванную ажиотажем, и лучше любого изменения климата способствует стремительному опустыниванию страны", — горестно заметил эколог.

kp.md
  • Сегодня, 12:56
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