Dnestr.TV

 
0

Украина предложит на Генассамблее ООН одобрить конфискацию российских активов, - Guardian

Украина предложит на Генассамблее ООН одобрить конфискацию российских активов, - Guardian

Украине предложит союзникам проголосовать на Генассамблее ООН резолюцию о конфискации российских активов в качестве репараций за развязанную войну, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Украины выступит о создании международного компенсационного механизма, на основании которого можно будет конфисковать замороженные российские активы.

По данным источников издания, высокопоставленные представители Минюста Украины обсуждали этот вопрос в Лондоне с руководством МИД Великобритании.

Кроме того, подобные дискуссии проводились украинской стороной с коллегами в Германии, Франции и другими странами ЕС, а также с помощником министра финансов США Элизабет Розенберг.

Как напомнило издание, ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что действующее в стране законодательство не позволяет Вашингтону взыскать репарации с РФ, поскольку Соединенные Штаты не являются участником войны.

Как пишет издание, США могли бы применить закон о торговле с врагом или закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Репарации были поддержаны в совместном заявлении министров финансов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии. Лиз Трасс в качестве министра иностранных дел выразила принципиальную поддержку этой идеи.

Санкционное законодательство Великобритании и Европы позволяет государствам замораживать активы российского Центробанка и некоторых олигархов, но не предусматривает перманентный арест, не говоря уже об их односторонней передаче в фонд восстановления Украины.

Ранее Украина заявила, что планирует конфисковать около 500 млрд долларов активов России и ее олигархов. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, международные союзники готовы помочь стране с этим.
rbc.ua
  • Сегодня, 10:11
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
  • Чем может быть опасен баклажан

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
  • Чем может быть опасен баклажан
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна