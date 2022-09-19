После прошедшей в воскресенье акции протеста сотни людей остались на месте проведения митинга. Ночь они провели в палаточном лагере, разбитом возле здания парламента Молдовы.
Организаторы акции, активисты Партии «Шор» сообщили, что вечером им удалось установить дополнительные палатки для пришедших поддержать протест, «несмотря на все препятствия со стороны правоохранительных органов, а также арест нескольких транспортных единиц, которые должны были принести одеяла и спальные мешки для демонстрантов».
По данным протестующих, установленный ими палаточный лагерь «Городок перемен» насчитывает более 120 палаток в центре столицы.
Протестующие не намерены расходиться, сообщили в Партии «Шор», пока не будут объявлены досрочные президентские и парламентские выборы.
Примар коммуны Пятра Оргеевского района Дину Цуркану объявлен градоначальником нового «поселения». В политформировании объявили, что теперь выступления будут в режиме нон-стоп, и палатки не уберут пока парламента и правительство не уйдут в отставку.
На акции выступила певица Жасмин (Сара Манахимова), супруга Шора. Она тоже поддержала протест против повышения цен на газ и отказа Кишинева обсуждать с Россией условия более выгодного контракта. Жасмин исполнила песню Виктора Цоя «Перемен!», пишет eadaily.com.
Возле парламента установлены около 120 палаток, в них провели эту ночь участники. Они оцеплены полицией, правоохранители следят за соблюдением общественного порядка.
Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну прокомментировал организованный партией «Шор» в соцсетях. Он отметил, что страна переживает не самые простые времена, назвав хорошим знаком то, что «воры организовывают протест».
«Это хороший знак, потому что они, воры, знают, что мы пойдем до конца и страна от них избавится. Они грабили Молдову годами, а теперь земля уходит из-под их ног. Некоторые из них бежали из страны, как трусы. Люди добрые, это их последняя попытка вернуться к власти. Мы останемся едиными и очистим страну от предателей, воров и лжецов. Мы пройдем эти трудные времена и построим ту страну, которую хотим видеть», — заключил Спыну, которого оппозиционеры также обвиняют в коррупции.
В акции протеста в центре Кишинева в воскресенье приняли участие 6500 человек. Об этом заявили в Генеральном инспекторате полиции (ГИП) Молдовы, сотрудники которой обеспечили общественный порядок во время митинга, передает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.
При этом в ГИП отметили, что оценочная вместимость транспорта, использованного организаторами протеста, составила 9634 человека.
При этом по словам лидеров оппозиции, в манифестации в воскресенье участвовали около 40 тысяч человек. При этом большое число людей, направлявшихся на протест, под разными предлогами незаконно не впустили в город.
«Протестующие пытались установить палатки на проезжей части, но по просьбе полиции они перенесли их в сквер у парламента», — сообщили также в полиции.
По официальным данным, значительных инцидентов в ходе акции не зафиксировано. «Задокументировано ограниченное количество мелких инцидентов», — отметили в ГИП.