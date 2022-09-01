Мы продолжаем знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана (литературный псевдоним Александр Кирий). Вашему вниманию представлены антимонии писателя про юмор, антимонии на все случаи жизни. Напомним, писатель Семен Коган открыл свой Youtube-канал, на котором он делится своим творчеством. Заходите и подписывайтесь на канал писателя, знакомьтесь с творчеством из "первых уст"
АНТИМОНИИ ПРО ЮМОР
И грусть бывает смешной! .... Помогите человеку улыбнуться, и он вам покажет зубы! .... Чтобы умереть от смеха, подготовьте себе алиби! .... И ложь бывает смешной, если в неё верят! .... Людям необходимо смеяться не потому, что весело, а оттого, что тоскливо! .... Хотите быть веселым, смейтесь над собой! .... Смех не умирает. Умирают от смеха! .... Если цены на лекарства смешные, юмор лечит! .... Когда юмор для избранных, он избирает весёлых! .... У каждого народа свой юмор. У нас – народный! ... Какой юмор, если мы еще не отсмеялись за прошлую жизнь? .... Если смех лечит, то над лечением не смеются! .... Эмигрант смеётся громко лишь в том случае: если хочет быть услышанным! .... Весёлого человека везде видно. Он постоянно показывает зубы! .... Если смеяться – не грех, то грех - не смеяться!
Антимонии на все случаи
Чтобы хлебать из кормушки, надо опуститься на четвереньки. ... В принципе у нас есть всё, кроме самих принципов. ... Эмигранту нужна „холодная“ война, чтобы согреться. ... Нет безвыходных положений. Есть безвыходные предположения. ... Ушел с головой в работу. Вернулся с рогами. ... У каждого столетья свои лихолетья! ... Деньги правят миром. Мир расправляется с деньгами. ... Слово- серебро. Лишнее слово- серебро на висках. ... Когда времена меняются, люди размениваются. ... У каждого своя эмиграция. У нас – с воя! ... Нет ничего вечного. И так – вечно! ... Догоним и перегоним Америку в Россию! ... В каждой шутке есть доля! ... Чтобы дожить до своей смерти, надо иметь алиби. ... Ушел из жизни, громко хлопнув крышкой гроба! ... Рассвет – это светлое будущее Заката! ... Если молчание- золото, поможем бывшей родине, помолчим! ... Закладывать за воротник можно и голышем. ... У каждого протеста свои ноты! ... Чтобы жить на всю катушку, надо мотаться. ... У нас лишь в смерти велик человек. В жизни велика только смертность. ... Когда в стране не складывается, у народа вычитается.
КЛАССНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Чернышевский написал „Что делать?“, так как в царской России каждый делал что-то не то. ... Хотя Штольц и был немцем, но считался неглупым человеком. ... Если бы Воланд не отрезал трамваем голову Берлиозу, тот бы продолжал думать, что бога нет. ... Достоевский назвал своего героя идиотом, так как нормальных людей в России всегда было мало. ... Вместе с партийным билетом он потерял ум, честь и совесть нашей эпохи. ... Наташа Ростова не хотела любить Безухова. Стеснялась. ... Если бы у Пушкина оказался склероз, он бы никогда не написал: Я помню чудное мгновенье! ... Царское правительство выслало Пушкина в Одессу, чтобы он вспомнил там чудное мгновенье и соблазнил жену губернатора. ... Пушкин жив до сих пор, но на том свете. ... Если бы Пушкин жил сейчас, он бы не смог стать великим поэтом, у нас уже есть Бродский! ... Сегодня поэта знают везде: в крупных городах и малых. И чуть что, сразу посылают к Пушкину. ... В Германии эмигрантам все больше нравится Пушкин. Они наконец поняли, что это очень нежный, мягкий, прекрасный напиток!