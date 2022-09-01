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На молдавско-украинской границе у трех иностранцев обнаружено оружие

На молдавско-украинской границе у трех иностранцев обнаружено оружие

Один поляк и двое украинцев были замечены на молдавско-украинской границе с пистолетом и другими боеприпасами без документов о происхождении и собственности. Инцидент был зарегистрирован на КПП «Паланка-Маяки-Удобное» при въезде в страну.

Указанные граждане явились на контрольно-пропускной пункт на транспортном средстве, зарегистрированном в Польше. После проверки, проведенной пограничниками, в багажнике автомобиля были обнаружены пистолет, дрон, три ножа, бронежилет, топор и несколько нашивок и значков для военной формы, передает noi.md.

65-летний гражданин Польши, который был водителем, и двое украинцев 56 и 69 лет сообщили пограничникам, что боеприпасы были приобретены в Польше в целях самообороны. Также они заявили, что являются волонтерами в Одесской области и намеревались пересечь границу, чтобы встретиться в Кишиневе с одним человеком, гражданином Республики Молдова.

В итоге мужчин не пустили в Молдову, а предметы пограничники изъяли и отправили на экспертизу для установления всех обстоятельств.
  • Сегодня, 10:59
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