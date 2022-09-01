Президент провел традиционное для утра понедельника совещание с руководителями органов госвласти и управления. Главы городских и районных администраций проинформировали о положении дел на местах, отчитались в исполнении поставленных ранее задач.
По республике отмечен рост заболеваемости коронавирусом. Это связано с началом учебного года – выросло число контактов. Ситуация не критичная, Минздрав справляется, сообщает пресс-служба главы государства.
В рамках графика выполняется программа капитальных вложений. Руководители городов и районов сообщили о подвижках, обозначили дальнейшие планы. В Тирасполе в течение месяца рассчитывают завершить ремонтно-строительные работы в детском саду №37 и в очередном корпусе МСКОУ №2. Обсуждая благоустройство столичных улиц, Вадим Красносельский обратил внимание на неухоженность территории, прилегающей к памятнику первой электростанции. Объект находится в центральной части города. Площадка в свое время создавалась как сквер, но сейчас мало привлекательна для граждан и гостей города. Как минимум необходимо расчистить старые насаждения и по необходимости обновить зелень, а также заменить ограждение, поставил задачу Президент.
В Бендерах продолжается ремонт дворовых территорий. В работе восемь адресов. Программу планируют исполнить в течение трех недель. По линии ФКВ работы ведут в детском саду №26, школе №18, на набережной и в парке Невского. Бендерский глава рассказал, что сегодня в городе запущено движение маршрутного такси 9А. Новый рейс связывает центральную часть Бендер с микрорайоном «Новый жилой массив» – проходит по улицам Славянской, Берга, Белана, Мира. Обсуждали также вопрос регулирования пассажиропотока. Актуальной остается проблематика, связанная с переполненностью общественного транспорта в час-пик и его «холостым» движением в дневное время. По вопросу совершенствования механизма пассажироперевозок будет проведено отдельное совещание. Сегодня среди прочего говорили о подготовке к отопительному сезону. Даны соответствующие поручения. Есть требующие обсуждения вопросы по функционированию системы просвещения. Завтра Президент проведет по расширенное совещание.