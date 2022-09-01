Dnestr.TV

 
0

На совещании при Президенте обсудили положение дел на местах

На совещании при Президенте обсудили положение дел на местах

Президент провел традиционное для утра понедельника совещание с руководителями органов госвласти и управления. Главы городских и районных администраций проинформировали о положении дел на местах, отчитались в исполнении поставленных ранее задач.

По республике отмечен рост заболеваемости коронавирусом. Это связано с началом учебного года – выросло число контактов. Ситуация не критичная, Минздрав справляется, сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках графика выполняется программа капитальных вложений. Руководители городов и районов сообщили о подвижках, обозначили дальнейшие планы. В Тирасполе в течение месяца рассчитывают завершить ремонтно-строительные работы в детском саду №37 и в очередном корпусе МСКОУ №2. Обсуждая благоустройство столичных улиц, Вадим Красносельский обратил внимание на неухоженность территории, прилегающей к памятнику первой электростанции. Объект находится в центральной части города. Площадка в свое время создавалась как сквер, но сейчас мало привлекательна для граждан и гостей города. Как минимум необходимо расчистить старые насаждения и по необходимости обновить зелень, а также заменить ограждение, поставил задачу Президент.

В Бендерах продолжается ремонт дворовых территорий. В работе восемь адресов. Программу планируют исполнить в течение трех недель. По линии ФКВ работы ведут в детском саду №26, школе №18, на набережной и в парке Невского. Бендерский глава рассказал, что сегодня в городе запущено движение маршрутного такси 9А. Новый рейс связывает центральную часть Бендер с микрорайоном «Новый жилой массив» – проходит по улицам Славянской, Берга, Белана, Мира. Обсуждали также вопрос регулирования пассажиропотока. Актуальной остается проблематика, связанная с переполненностью общественного транспорта в час-пик и его «холостым» движением в дневное время. По вопросу совершенствования механизма пассажироперевозок будет проведено отдельное совещание. Сегодня среди прочего говорили о подготовке к отопительному сезону. Даны соответствующие поручения. Есть требующие обсуждения вопросы по функционированию системы просвещения. Завтра Президент проведет по расширенное совещание.
  • Сегодня, 11:05
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
  • Чем может быть опасен баклажан

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
  • Чем может быть опасен баклажан
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна