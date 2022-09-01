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Женщина впервые возглавила ЕСПЧ
Шиофра О'Лири много лет преподавала право в европейских университетах, прежде чем была назначена судьей от Ирландии в ЕСПЧ в 2015 году.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) избрал своим новым руководителем ирландскую судью Шиофру О'Лири. Об этом сообщает пресс-служба суда в понедельник, 19 сентября.
Отмечается, что О'Лири – первая женщина-председатель Европейского суда по правам человека.
Шиофра О'Лири вступит в должность 1 ноября нынешнего года. Она много лет преподавала право в различных европейских университетах, прежде чем была назначена судьей от Ирландии в ЕСПЧ в 2015 году.
О'Лири заменит на посту исландца Роберто Спано, который начал председательствовать в суде 18 мая 2020 года.
Напомним, с 1 сентября ЕСПЧ возобновил рассмотрение жалоб на Украину, которое было приостановлено.
- Вчера, 20:05
- DTV
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