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Страны Балтии и Польша закрыли въезд россиянам с визами других стран ЕС

Страны Балтии и Польша закрыли въезд россиянам с визами других стран ЕС

Граждане РФ, имеющие на руках действующие шенгенские визы, с 00:00 понедельника в Литву в общем порядке въехать не смогут.

Вступает в силу решение Сейма Литвы от 13 сентября, согласно которому в связи с событиями на Украине до 15 декабря продлевается режим чрезвычайного положения и закрывается въезд в страну для граждан России, даже если у них на руках есть действующая шенгенская виза, пишет ТАСС.

Эта норма поддержана также Польшей и другими странами Балтии. В то же время Вильнюс назвал категории граждан РФ, которые будут впущены в страну вне введенного запрета. Это относится к российским дипломатам, представителям оппозиции, работникам компаний, осуществляющих перевозки в другие страны ЕС, а также к членам семей лиц, которые могут представить действующий вид на жительство в странах - членах сообщества, или являются гражданами стран - членов.

По данным Службы охраны государственной границы при МВД Литвы, в августе границу балтийской республики пересекли 83 тыс. граждан РФ, в том числе проследовавших транзитом в Калининградскую область. Отдельно ведомство число транзитных пассажиров не уточнило. С начала текущего года в Литву прибыли 395 тыс. россиян, из них проследовали транзитом более 180 тыс. человек. 861 человек в Литву пропущен не был в связи с несоответствием требованиям шенгенского кодекса
  • Вчера, 20:15
  • DTV
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