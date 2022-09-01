АО «Молдовагаз» направило в Национальное агентство по регулированию в энергетике запрос на повышение среднего тарифа на природный газ в Молдове на 31,5%, до 26 675 леев за тысячу кубических метров, сообщил глава предприятия Вадим Чебан.
Главным фактором, обусловившим необходимость этого шага, стало продолжающееся значительное повышение закупочных цен. "Запрос выполнен в строгом соответствии с законодательством, положительное решение регулятора позволит компании целиком покрыть стоимость закупки газа и обеспечить выполнение контрактных обязательств перед поставщиком", - написал Вадим Чебан в своем Телеграм-канале.
По расчетам «Молдовагаз», новые тарифы должны вступить в силу, начиная с 1 октября 2022 года.
Это означает, что с НДС для конечного потребителя тариф составит около 30 леев за куб.
Вадим Чебан также сообщил, что Компания "Молдовагаз" полностью оплатила "Газпрому" августовские поставки природного газа, а сейчас вместе с правительством РМ работает над оплатой аванса за сентябрь. Об этом он сообщил также в своем Telegram-канале.
"Сегодня АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" $9,67 млн. Таким образом, компания полностью оплатила августовские поставки природного газа в республику. Совместно с правительством работаем над оплатой аванса за сентябрь", - написал он.
Без помощи правительства Moldovagaz не сможет рассчитаться с «Газпромом» Согласно условиям контракта, до 20-го числа каждого месяца "Молдовагаз" обязан оплатить в полном объеме стоимость природного газа, потребленного в предыдущем месяце, и 50% стоимости законтрактованного газа на текущий месяц, передает noi.md.