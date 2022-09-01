Российские грузовики с товарами из Европы начали задерживать в Казахстане — там застряло не меньше восьми автопоездов. Об этом рассказали в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). Речь о транзитной транспортировке, когда фуры из ЕС везет европейская компания, а затем на границе с Белоруссией автопоезд перецепляют на грузовики белорусских или российских организаций (такой порядок действует с весны 2022 года). Далее они следуют в Казахстан. В Минтрансе РФ считают, что Астана ввела необоснованные требования, следует из письма ведомства в мининдустрии соседней страны. В АСМАП призвали российский бизнес временно воздержаться от транзитной транспортировки до урегулирования ситуации, передает iz.ru.
Фуры раздора Российские грузовики начали задерживать в Казахстане из-за новых требований со стороны Астаны, сообщили «Известиям» в АСМАП. Это коснулось отечественных компаний, которые везут товары от границы с ЕС, где фуры перецепляют с тягача европейской компании на машину организации из РФ.
— Точное количество задержанных транспортных средств сообщить невозможно. Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Другие — на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать, — рассказал «Известиям» представитель ассоциации.
Пока с проблемами столкнулись три компании: «Автотранзит» и «СВ-Транс» из Смоленска и логистический оператор «Траско», следует из письма Минтранса РФ в мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана от 12 сентября (копия есть у «Известий»). Как сказано в документе, на этих перевозчиков планируют наложить штрафы. По данным АСМАП, это около €3 тыс. на каждый случай задержания (около 180 тыс. рублей).
Депутат скупщины Черногории Милан Кнежевич — о перспективах вступления страны в ЕС на фоне украинского кризиса и санкциях против РФ По данным Минтранса, власти Казахстана стали требовать от российских водителей разрешительных документов на грузы, выданных не отечественному, а предшествующему перевозчику, то есть компании из ЕС — той, которая везла эти же товары по Евросоюзу до Белоруссии или России. Но эти структуры не передают документы друг другу, а само новое правило противоречит положениям соглашений о международном автомобильном сообщении, сказали «Известиям» в АСМАП. К тому же у российских водителей есть казахстанские разрешения, указано в письме из Минтранса к коллегам из Астаны. В ведомстве считают новые требования необоснованными и просят Казахстан отменить их и освободить задержанные фуры без наложения штрафов.
В пресс-службе Минтранса не ответили на уточняющие вопросы «Известий». Редакция также направила запрос в мининдустрии Казахстана.
В «Траско» «Известиям» сообщили, что ситуация коснулась двух автопоездов компании, а сумма требований составляет порядка 200 тыс. рублей. Заместитель гендиректора компании по транспорту Михаил Пальков сообщил «Известиям», что организация пока приостановила выполнение перевозок из третьих стран в Казахстан до прояснения обстоятельств.
— Причины возникновения подобных требований нам непонятны. Мы выполняем перевозки с использованием разрешений третьих стран, которые выдаются казахской стороной в ограниченном количестве. Однако требования в части предоставления разрешений от предыдущих перевозчиков абсолютно безосновательны, — сказал он.
Связаться с представителями «Автотранзита» и «СВ-Транса» не удалось.
В АСМАП временно рекомендовали российским компаниям воздержаться от перевозок в Казахстан до урегулирования спорной ситуации.
Транзитом единым
Механизм перецепки на границе стран ЕС и Белоруссии заработал с середины апреля 2022 года. Власти европейских государств ввели запрет на движение фур, зарегистрированных на российские или белорусские компании, по территории Евросоюза. Минск тогда же ввел зеркальный запрет для европейских фур. В правительстве РФ весной-летом обсуждали введение подобной схемы перецепки и перегрузки уже на российской границе, но пока эту меру не ввели.
Весной у российских перевозчиков уже возникали проблемы с доставкой товаров в Казахстан. Тогда Астана запретила возить грузы компаниям из стран, отличных от государства первого перевозчика: если груз из Европы — везти его должна компания из ЕС.
Но после обращений российских коллег власти Казахстана временно разрешили такие транзитные перевозки с перецепкой — начиная с 1 июля и до конца этого года.
Нейтральная позиция
Новые требования Казахстана к логистическим компаниям из РФ серьезно сужают географию их перевозок, считает директор «Рустранс-Спедишн» Кондратий Гайкевич.
— Весной, когда ЕС ввел запрет на транзит российских фур, наши плечи укоротились ровно на европейскую часть. Мы начали принимать грузы в Белоруссии. Логично, что в этой ситуации мы стали искать способы удлинить восточную часть маршрутов, перенаправить грузопотоки на погранпереходы на границе с Китаем и в том числе в Казахстан. Эта страна для нас — окно в юго-восточную Азию. Но теперь и эти направления оказались под угрозой, — отметил эксперт.
Что касается новых правил, нормы конкретной страны имеют высшую правовую силу по отношению к международным или двусторонним соглашениям, сказал управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.
— Но в данной ситуации это не имеет большого значения, так как в сами правила летом внесли изменения, разрешив российским и белорусским компаниям до 1 января 2023 года выполнять перевозки в Казахстан после перецепки на границе ЕС. Так что большой вопрос, на каком основании казахские инспекторы игнорируют собственный мораторий на применение этой нормы, — задается вопросом юрист.
Как считает политический аналитик из Казахстана Талгат Калиев, Астана не присоединяется к санкционной кампании Запада против России, но президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял, что страна не будет помогать российским компаниям обходить санкции. То есть республика занимает «несколько нейтральную позицию», уточнил эксперт. iz.ru