Президент Молдовы после похорон Елизаветой II в Лондоне, отправилась в Нью-Йорк, где примет участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, открытие которой перенесли на сутки.
Майя Санду вылетела из Лондона в одном самолете с президентами Польши (Анджей Дуда), Эстонии (Алар Карис), а также генском НАТО (Йенс Столтенберг).
Фото с борта самолета опубликовал в соцсети президент Эстонии Алар Карис, сообщает point.md.
"Впереди два дня, насыщенных встречами с Генеральным секретарем ООН и другими главами государств", написал Карис.
77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 13 сентября. Ее главным событием станет неделя высокого уровня, с 20 по 26 сентября, в которой принимают участие самые высокие представители государств-членов ООН – президенты, главы правительств и министры иностранных дел.