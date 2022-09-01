Dnestr.TV

 
0

Санду из Лондона отправилась в Нью-Йорк в одном самолете с генсеком НАТО

Санду из Лондона отправилась в Нью-Йорк в одном самолете с генсеком НАТО

Президент Молдовы после похорон Елизаветой II в Лондоне, отправилась в Нью-Йорк, где примет участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, открытие которой перенесли на сутки.

Майя Санду вылетела из Лондона в одном самолете с президентами Польши (Анджей Дуда), Эстонии (Алар Карис), а также генском НАТО (Йенс Столтенберг).

Фото с борта самолета опубликовал в соцсети президент Эстонии Алар Карис, сообщает point.md.

"Впереди два дня, насыщенных встречами с Генеральным секретарем ООН и другими главами государств", написал Карис.

77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 13 сентября. Ее главным событием станет неделя высокого уровня, с 20 по 26 сентября, в которой принимают участие самые высокие представители государств-членов ООН – президенты, главы правительств и министры иностранных дел.

  • Сегодня, 09:20
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
  • Чем может быть опасен баклажан

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
  • Чем может быть опасен баклажан
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна