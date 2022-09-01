В уезде Брашов, Румыния, колонна с техникой оказалась заблокированной на мосту в населенном пункте Чиншор. Возмущенные постоянным движением грузовиков, жители села поставили бетонные блоки на пути машин.
Мост является одним из немногих подъездных путей к полигону в Чинку, где ведутся работы по строительству базы для боевой группы НАТО, сообщает point.md ссылаясь на tvr.ro
Мост в селе Чиншор имеет максимальное ограничение в 12 тонн, но водители грузовиков, арендованных Министерством обороны, проезжают на свой страх и риск даже с 60-тонными цистернами. Чтобы остановить их, местные жители поставили бетонные блоки, которые мэрия несколько раз убирала. Последний эпизод произошел на днях, когда восемь французских грузовиков попытались пересечь мост. Два первых прошли, а третий уже не смог.
Местные жители говорят, что таким образом стараются сохранить мост в рабочем состоянии, хотя и знают, что размещение бетонных блоков подвергает опасности движение других транспортных средств.
Сельчане опасаются, что останутся без подъездных дорог, после того как еще одни мост был закрыт для сноса.