20 сентября в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранным послам президент России Владимир Путин заявил, что Россия является гарантом урегулирования в Приднестровье. Президент настаивает, что РФ действует в строгом соответствии с договорённостями, заключёнными с Молдовой.
Россия не свернёт со своего суверенного курса, намерена и дальше «продвигать объединительную международную повестку дня». Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая перед новыми послами иностранных государств на торжественном вручении верительных грамот, сообщает агенство «РИА Новости».
«Мы не свернём с нашего суверенного курса, как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, намерены и далее продвигать объединительную международную повестку дня», — сказал Путин.
«Убеждены, что развитие сотрудничества между Россией и исторически близкой нам Молдавией на принципах прагматизма и взаимной выгоды отвечает коренным интересам народов двух стран. Россия выступала и продолжает выступать гарантом приднестровского урегулирования. Кстати говоря, и в вопросах энергетической безопасности Молдовы мы действуем в строгом соответствии со всеми договорённостями, которые были основаны на предложениях молдавской стороны, передаёт слова Путина агенство РИА Новости.
С его слов, Россия намерена вносить вклад в поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности, содействовать урегулированию острых региональных конфликтов.
«Именно с таких позиций Россия будет выступать на открывшейся 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН», — заключил Путин.