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Об ограничениях для должников

Об ограничениях для должников

Депутаты Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики предложили внести изменения в закон «Об исполнительном производстве» – предусмотреть возможность для судебных исполнителей временно ограничивать в праве на управление транспортом злостных неплательщиков за коммунальные услуги, пишет newspmr

В настоящее время ограничительные меры коммунальные предприятия могут предпринимать по отношению к тем, у кого задолженность по одному виду платежа превышает 100 РУ МЗП (сегодня это составляет порядка 1 450 рублей ПМР).

По подсчетам приднестровских парламентариев, чтобы набрать 100 РУ МЗП по водопотреблению и водоотведению в среднем нужно полтора года, отоплению – девять месяцев, подогреву воды – более двух лет, ТБО – более восьми лет.

Для того, чтобы эта норма была более-менее работающей, авторы предложили снизить эту норму в два раза – до 50 РУМЗП (725 рублей ПМР). В этой ситуации сроки также снижаются двукратно.

После бурного обсуждения большинством голосов Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отклонил предложенную законодательную инициативу. Парламентарии посчитали, что в нынешней сложной экономической ситуации подобные меры не своевременны.

«Есть ли в этом вообще практический смысл, который заставит должников покрывать задолженности по коммунальным услугам? Потому что, мне кажется, кроме ограничения, которое за собой ничего не влечет – ни в хорошую, ни в плохую сторону, здесь ничего и не просматривается. Практической пользы пока не видно, на мой взгляд», - высказал свою позицию депутат Андрей Сафонов.

Но проблема оплаты услуг коммунальных предприятий остается актуальной. Ведь из-за недобросовестных граждан долги по коммуналке продолжают расти.

«Долг за коммунальные услуги дорос до 260 миллионов рублей. Из них большая часть – это население. Понятно, что есть социально незащищенные граждане, но есть и достаточно хорошо финансово обеспеченные. Они принципиально не платят за коммунальные услуги. Отклоняя инициативу, мы не продвигаемся в вопросе решения коммунальных услуг», - заключил председатель Александр Коршунов.
  • Сегодня, 15:14
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