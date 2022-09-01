Депутаты Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики предложили внести изменения в закон «Об исполнительном производстве» – предусмотреть возможность для судебных исполнителей временно ограничивать в праве на управление транспортом злостных неплательщиков за коммунальные услуги, пишет newspmr
В настоящее время ограничительные меры коммунальные предприятия могут предпринимать по отношению к тем, у кого задолженность по одному виду платежа превышает 100 РУ МЗП (сегодня это составляет порядка 1 450 рублей ПМР).
По подсчетам приднестровских парламентариев, чтобы набрать 100 РУ МЗП по водопотреблению и водоотведению в среднем нужно полтора года, отоплению – девять месяцев, подогреву воды – более двух лет, ТБО – более восьми лет.
Для того, чтобы эта норма была более-менее работающей, авторы предложили снизить эту норму в два раза – до 50 РУМЗП (725 рублей ПМР). В этой ситуации сроки также снижаются двукратно.
После бурного обсуждения большинством голосов Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отклонил предложенную законодательную инициативу. Парламентарии посчитали, что в нынешней сложной экономической ситуации подобные меры не своевременны. «Есть ли в этом вообще практический смысл, который заставит должников покрывать задолженности по коммунальным услугам? Потому что, мне кажется, кроме ограничения, которое за собой ничего не влечет – ни в хорошую, ни в плохую сторону, здесь ничего и не просматривается. Практической пользы пока не видно, на мой взгляд», - высказал свою позицию депутат Андрей Сафонов.
Но проблема оплаты услуг коммунальных предприятий остается актуальной. Ведь из-за недобросовестных граждан долги по коммуналке продолжают расти.
«Долг за коммунальные услуги дорос до 260 миллионов рублей. Из них большая часть – это население. Понятно, что есть социально незащищенные граждане, но есть и достаточно хорошо финансово обеспеченные. Они принципиально не платят за коммунальные услуги. Отклоняя инициативу, мы не продвигаемся в вопросе решения коммунальных услуг», - заключил председатель Александр Коршунов.