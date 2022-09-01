Глава государства Вадим Красносельский провёл расширенное совещание, посвящённое образовательной сфере республики. Участие в рабочей дискуссии в Администрации Президента приняли руководители законодательной и исполнительной ветвей власти, госадминистраций, Минпроса и профильного парламентского комитета, а также директора ряда образовательных учреждений.
Министр просвещения Светлана Иванишина обозначила ключевые проблемы дошкольного и общего образования, сообщает пресс-служба Президента.
В Приднестровье функционирует 155 детских садов, которые посещают 20 657 дошколят. За десятилетие количество воспитанников сократилось на 2 212 человек. Укомплектованность городских дошкольных учреждений 79%, сельских – 47%. 158 школ и комплексов школа - детский сад посещают 45 033 ученика. В городских учреждениях школьников втрое больше, чем в сельских. Средняя наполняемость классов в городской среде 21,6, в сельской местности – 9,9 учеников. В сельских школах государственные расходы на одного ребенка вдвое превышают траты на обучение школьника в городе. За 10 лет количество учащихся уменьшилось на 1 100. Укомплектованность общеобразовательных организаций в городской местности превышает 58%, в сельской – чуть более 27%. В целом по республике функционирует 86 малокомплектных школ.
Проблемой является несоответствие образования педагогов и воспитателей, а также недопустимо малый процент молодых специалистов. На десять учителей пенсионного возраста приходится лишь один молодой педагог. Из-за дефицита кадров в некоторых школах превышен норматив наполняемости классов. В качестве примера названы столичные школы № 5 и № 9. Отмечено, что не хватает не только педагогов, но и работников технического профиля из-за крайне низкой зарплаты и несоразмерной нагрузки. В Тирасполе, к примеру, открыто 13 вакансий школьных и детсадовских поваров.
Светлана Иванишина остановилась и на качестве образования. Итоговая госаттестация в форме выведения средней отметки по предмету, к которой были вынуждены прибегнуть в последние годы, не отражает реальный уровень знаний учеников, считает министр. В ходе приёмной кампании - 2022 Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко 43,2% абитуриентов не подтвердили оценки, выставленные в школьных аттестатах. Были вопросы и к претендентам на получение медалей.
В Минпросе считают целесообразным сохранить ЕГЭ. А вот дистанционный формат обучения педагоги просят рассматривать лишь как исключительную меру в особых обстоятельствах. Участники совещания сошлись во мнении, что нет необходимости отправлять на карантин весь класс в случае выявления одного заболевшего коронавирусом. Президент поручил главному санитарному врачу изучить этот вопрос и дать своё заключение. Эффективным видится дистанционное подключение изолированного ученика к общему уроку, проводимому в классе.
Среди президентских поручений, данных в ходе совещания, – определение финансовой потребности для технического оснащения кабинетов биологии, химии и физики. Минпрос просчитает затраты, Правительство даст заключение о возможности выделения средств.
Говорили также об уроках начальной военной подготовки и о том, что необходимо активизировать участие в этой работе представителей Минобороны. Обсуждали значимость развития спортивной инфраструктуры образовательных учреждений.
Затронули тему обеспечения многодетных семей школьными принадлежностями. На местах есть вопросы к реализации правительственного постановления. Правовая база будет усовершенствована для бесперебойной работы механизма, заверил председатель Правительства ПМР Александр Розенберг.
Отдельно в ходе совещания остановились на реализации проекта «ЭлЖур». Внедрение системы «Электронный журнал» начали в 2020 году на базе 26 школ. В 2021-2022 учебном году в программе уже участвовали 106 организаций общего образования, в текущем – присоединились ещё порядка полусотни. Было приобретено 1 934 моноблока. Но потребность в современных компьютерах и оптоволоконной связи гораздо больше.
Вадим Красносельский спрашивал руководителей всех районных УНО о технической возможности местных школ участвовать в проекте «ЭлЖур». Оснащенность особенно сельских образовательных учреждений пока далека от современных стандартов. Президент поручил подготовить детализированный отчёт-запрос с указанием потребности в компьютерах по каждой школе республики.
Говоря о сельских школах, Вадим Красносельский подчеркнул значимость их сохранения, отметив, что в сельской местности проживает треть населения Приднестровья. Президент также напомнил о действующих законодательных нормах, требующих получения согласия сельских сходов в вопросах закрытия учреждения образования и культуры.
Отдельным вопросом в повестку совещания внесли проблемы системы среднего профессионального образования. Говорили об остром дефиците рабочих кадров, который испытывает приднестровский рынок труда. При этом в республике действует 14 организаций среднего профобразования. 40% выпускников девятых классов поступают в техникумы и колледжи. Обучаются больше шести тысяч человек (две трети – за счет госбюджета). Ежегодный выпуск – порядка 1300 специалистов. Серьёзная проблема – устаревшая материально-техническая база.
Участники совещания говорили о необходимости оптимизировать профобразовательную систему, сделав её более компактной и эффективной. Вадим Красносельский поручил разработать детальный проект предполагаемой оптимизации с указанием потенциальных объектов слияния, затрат и ожидаемого эффекта. К обсуждению этого вопроса вернутся по готовности проектного предложения.
Еще один актуальный вопрос – деятельность Института развития образования и повышения квалификации. Учреждение было создано в 1984 году. В ходе совещания ректор проинформировал о направлениях и результатах деятельности института. При этом отмечено, что штат учреждения серьёзно сокращён. Если 10 лет назад речь шла о 122 единицах, то сегодня 28,25 ставки разделены между 55 специалистами. Большой проблемой является состояние институтской инфраструктуры. Учебное заведение располагается в приспособленном здании 1960 года постройки. Есть трудности с отоплением помещений. Компьютерная техника устарела морально и изношена физически. Президент дал поручение внести здание института в перечень первоочередников на включение в программу Фонда капвложений. Кроме того, по настоянию главы государства учреждению будет выделена компьютерная техника.
Завершая четырехчасовую дискуссию, Президент подчеркнул значимость таких совещаний. Вадим Красносельский говорил о том, что надо уходить от общих фраз и размытых инициатив. Обсуждаться должны конкретные предложения. Важный момент – участие в диалоге непосредственных исполнителей принимаемых решений. В ближайшее время будут проведены дополнительные тематические совещания по обозначенным вопросам. Предлагаемую оптимизацию в сфере профессионального образования глава государства взял на личный контроль.