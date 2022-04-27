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Действие «жёлтого» уровня террористической опасности продлено до 6 октября

Действие «жёлтого» уровня террористической опасности продлено до 6 октября

Президент ПМР Вадим Красносельский своим указом продлил до 6 октября действие высокого, «желтого» уровня террористической опасности в Приднестровье.

Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Напомним, с 26 апреля по 25 мая нынешнего года в Приднестровье действовал критический, «красный» уровень. Он был введён в связи с целой серией терактов, произошедших на территории республики. С 25 мая степень террористической угрозы понизили до высокого, «жёлтого» уровня, который также предусматривает повышенные меры безопасности при охране общественного порядка.

В апреле и мае 2022 года в Приднестровье произошли террористические атаки на здание МГБ, радиотелецентр вблизи поселка Маяк, а также воинскую часть в селе Парканы. Следы терактов вели в Украину. Кроме этого, с украинской стороны в направлении приднестровского населённого пункта Колбасна были произведены выстрелы. У села Воронково Рыбницкого района в районе бывшего аэродрома произошло четыре взрыва. Ещё один теракт произошел у военкомата в Тирасполе - в здание бросили бутылку с зажигательной смесью. Исполнители этого преступления задержаны. По данным следствия, заказчиками теракта у военкомата являются лица, связанные со спецслужбами Молдовы. 5 июня на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья в районе Владимировки с дрона были сброшены два взрывных устройства.

  • Сегодня, 18:45
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