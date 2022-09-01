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Белый дом назвал кандидата на пост посла США в РФ

Белый дом назвал кандидата на пост посла США в РФ

Президент США Джо Байден предложил кандидатуру Линн Трейси на должность американского посла в России. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщает Белый дом.

В данное время дипломат она возглавляет американское посольство в Армении.

"Линн М. Трейси является кадровым сотрудником Высшей дипломатической службы, классом карьерного министра, и в настоящее время является послом США в Армении", - говорится в сообщении.

После выдвижения кандидатуры президентом ее должен одобрить Сенат, а затем - Москва.

В Белом доме указали, что Трейси получила степень бакалавра в области исследований СССР (Soviet studies) и степень доктора юриспруденции. До командировки в Ереван она была старшим советником по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США.

С 2014 по 2017 год Трейси занимала должность заместителя главы дипмиссии США в Москве (послом тогда был Джон Теффт). Ранее она была заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента (в 2012–2014 годах) и зампосла США в Туркменистане (в 2010-2011 годах).

Трейси может стать первой женщиной, возглавившей дипмиссию США в России.

Обязанности поверенного в делах посольства США в Москве сейчас исполняет заместитель главы миссии США в РФ Элизабет Руд.
korrespondent.net
  • Сегодня, 10:52
  • DTV
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