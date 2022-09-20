Группа из семи компаний была выбрана (после предквалификационного конкурса) SA Energocom для обеспечения природным газом в случае прекращения поставок из Российской Федерации.
Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну в эфире Jurnal TV, передаетnoi.md.
Деньги на эти закупки поступают из кредитной линии в размере 300 миллионов долларов, предоставленной Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
«Этот кредит ЕБРР в размере 300 миллионов поможет нам пережить этот период. Была проведена предварительная квалификация, в ходе которой были отобраны 7 компаний, у которых ЕБРР соглашается покупать газ. Среди этих 7 компаний нет "Газпрома"», — сообщил министр инфраструктуры.
Андрей Спыну уточнил, что деньги не могут быть использованы для покупки топлива или перенаправлены на компенсацию, а исключительно на закупку природного газа.
Ранее предполагалось, что предложенных ЕБРР 300 миллионов долларов может хватить для закупки от 300 миллионов кубометров до примерно полумиллиарда кубометров газа, но после резкого роста цен на газ на международных биржах этой суммы хватает только на объем в 2-3 раза меньше.
Отметим, что этап предквалификации был объявлен компанией Energocom еще в марте 2022 года, после чего больше никакой информации на эту тему не публиковалось.
В настоящее время Республика Молдова импортирует газ по цене более 1880 долларов за тысячу кубометров. Цена даже выше текущих котировок на европейских биржах. Однако в конце августа котировки метана достигли 3000 долларов за тысячу кубометров.
С 1 октября 2022 года цена газа, поставляемого «Газпромом» в Республику Молдова, может упасть примерно до 1000 долларов за тысячу кубометров благодаря формуле расчета. Вопрос в том, продолжит ли «Газпром» поставлять газ, не выдвинет ли новых условий.
Оплата «Газпрому» за сентябрь просрочена: Moldovagaz опять нужны деньги
АО Moldovagaz не выполнило условия контракта перед «Газпромом». Молдавская газораспределительная компания должна была к сегодняшнему дню, 20 сентября, перечислить 50% стоимости газа, полученного в этом месяце, но не смогла собрать необходимые $ 33 млн. Об этом объявил глава компании Вадим Чебан, отметив, что $ 9,67 млн за поставку в августе российский концерн получил, передает eadaily.com.
«Накануне внешнему поставщику был перечислен транш в размере $ 9,67 млн, а также дополнительно $ 2 млн в качестве авансовой оплаты за первую половину сентября. При этом суммарная цифра необходимого трансферта за указанный период составляет $ 35,89 млн», — говорится в сообщении. На предприятии говорят, что находятся в постоянном контакте с «Газпром» с целью сохранения бесперебойных поставок, а также с правительством Молдавии, которое ранее оказывало в таких ситуациях финансовую помощь посредством введения чрезвычайного положения в области энергетики. Помимо этого, молдавское правительство не провело в установленные сроки аудит исторических долгов, что также влечет за собой прописанные в договоре последствия.
Вице-премьер РМ Андрей Спыну подтвердил, что идет поиск решения из сложившейся уже в четвертый раз кризисной ситуации. Невыполнение этих контрактных обязательств грозит Республике Молдавия прекращением или снижением газоснабжения. По словам Спыну, в случае отключения газа «Газпромом» взятые взаймы у ЕБРР деньги пойдут на покупку газа на международном рынке, в частности у Румынии.
Напоминаем, что по условиям договора между «Газпромом» и Moldovagaz до 20-го числа каждого месяца молдавская сторона обязана оплатить в полном объеме стоимость потребленного в предыдущем месяце природного газа и 50% от стоимости газа по контракту на текущий месяц.
Несмотря на то, что за год газ для потребителей в Молдавии подорожал на 362%, внутренние тарифы все равно не успевают подстраиваться под растущую отпускную стоимость. Накануне Moldovagaz снова направил в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос на повышение среднего тарифа на природный газ для бытовых потребителей на 31,5%.