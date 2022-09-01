Dnestr.TV

 
0

В августе 2022 размер прожиточного минимума уменьшился на 0,44%

В августе 2022 размер прожиточного минимума уменьшился на 0,44%

Министерство по социальной защите и труду представило данные о величине прожиточного минимума в Приднестровье за предыдущий месяц. В августе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем он снизился: в среднем на ребенка – на 0,53%; для пенсионера – на 0,39%; для трудоспособного населения – на 0,36%.

В среднем на душу населения размер прожиточного минимума уменьшился на 0,44%.

Сводный индекс потребительских цен (инфляция/дефляция) за август 2022 года составил 99,86%, итоговый с начала года – 110,21%.

Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за август 2022 года по социально-демографическим группам населения составила:

- для трудоспособного населения – 1 934 руб. (1 941 руб. – в июле 2022 года);
- для мужчин от 16 до 59 лет – 2 012 руб. (2 019 руб.);
- для женщин от 16 до 54 лет – 1 849 руб. (1 857 руб.);
- для пенсионеров – 1 520 руб. (1 526 руб.);
- в среднем на одного ребёнка – 1 872 руб. (1 882 руб.);
- для детей в возрасте до 6 лет – 1 643 руб. (1 653 руб.);
- для детей от 7 до 15 лет – 2 037 руб. (2 047 руб.);
- в среднем на душу населения – 1 796 руб. (1 804 руб.)

Как отметили в ведомстве, изменения величины прожиточного минимума в августе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с текущими инфляционными и сезонными дефляционными процессами – снижение средней стоимости продовольственных и непродовольственных товаров, а также ростом тарифов на услуги.

Состав прожиточного минимума

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (54,2% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,1%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (26,0%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).

Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.

Состав потребительской корзины пересматривается Министерством по социальной защите и труду ПМР по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 11:05
  • DTV
  • Просмотров: 49
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
  • Чем может быть опасен баклажан

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
  • Чем может быть опасен баклажан
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна