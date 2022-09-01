Министерство по социальной защите и труду представило данные о величине прожиточного минимума в Приднестровье за предыдущий месяц. В августе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем он снизился: в среднем на ребенка – на 0,53%; для пенсионера – на 0,39%; для трудоспособного населения – на 0,36%.
В среднем на душу населения размер прожиточного минимума уменьшился на 0,44%.
Сводный индекс потребительских цен (инфляция/дефляция) за август 2022 года составил 99,86%, итоговый с начала года – 110,21%.
Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за август 2022 года по социально-демографическим группам населения составила:
- для трудоспособного населения – 1 934 руб. (1 941 руб. – в июле 2022 года); - для мужчин от 16 до 59 лет – 2 012 руб. (2 019 руб.); - для женщин от 16 до 54 лет – 1 849 руб. (1 857 руб.); - для пенсионеров – 1 520 руб. (1 526 руб.); - в среднем на одного ребёнка – 1 872 руб. (1 882 руб.); - для детей в возрасте до 6 лет – 1 643 руб. (1 653 руб.); - для детей от 7 до 15 лет – 2 037 руб. (2 047 руб.); - в среднем на душу населения – 1 796 руб. (1 804 руб.)
Как отметили в ведомстве, изменения величины прожиточного минимума в августе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с текущими инфляционными и сезонными дефляционными процессами – снижение средней стоимости продовольственных и непродовольственных товаров, а также ростом тарифов на услуги.
Состав прожиточного минимума
Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (54,2% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,1%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (26,0%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).
Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.
Состав потребительской корзины пересматривается Министерством по социальной защите и труду ПМР по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.