Компания Air Moldova объявила, что самолеты по новому маршруту начнут летать с 10 декабря три раза в неделю - по понедельникам, средам и субботам.
Стартовая цена билетов - 90 евро - в одно направление, передает infotag.md
Армения числится среди немногих стран, которые сохранили авиасообщение с Россией. Российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что у нее заключено соглашение интерлайн с Air Moldova, которое дает право оформлять билеты на рейсы партнера.
Многие жители Молдовы летают в Москву через Ереван. В столицу Армении уже летает другая молдавская компания - Fly One.
Ранее Air Moldova, без согласования с Органом гражданской авиации, объявила о возобновлении полетов в Москву. Власти расценили это как провокацию со стороны компании, которая была приватизирована в сомнительных условиях, и запретили полеты "по соображениям безопасности".