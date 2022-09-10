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Air Moldova запускает рейс в Ереван, чтобы упростить пассажирам поездки в Москву

Air Moldova запускает рейс в Ереван, чтобы упростить пассажирам поездки в Москву

Компания Air Moldova объявила, что самолеты по новому маршруту начнут летать с 10 декабря три раза в неделю - по понедельникам, средам и субботам.

Стартовая цена билетов - 90 евро - в одно направление, передает infotag.md

Армения числится среди немногих стран, которые сохранили авиасообщение с Россией. Российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что у нее заключено соглашение интерлайн с Air Moldova, которое дает право оформлять билеты на рейсы партнера.

Многие жители Молдовы летают в Москву через Ереван. В столицу Армении уже летает другая молдавская компания - Fly One.

Ранее Air Moldova, без согласования с Органом гражданской авиации, объявила о возобновлении полетов в Москву. Власти расценили это как провокацию со стороны компании, которая была приватизирована в сомнительных условиях, и запретили полеты "по соображениям безопасности".
  • Сегодня, 11:10
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