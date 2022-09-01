Под председательством главы Правительства Александра Розенберга состоялось заседание высшего исполнительного органа власти.
Один из поднятых вопросов касался оптимизации порядка предоставления государственных услуг госадминистрациями городов и районов по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Правительства.
О совершенствовании действующего механизма, связанного с вводом в эксплуатацию объектов по упрощенной системе, рассказал замминистра экономического развития – начальник Департамента строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Николай Обручков.
Так, из-под регулирования выводятся производственные здания, поскольку хозяйствующие субъекты освобождены от обязанности получать разрешение госадминистрации для ввода в эксплуатацию перепланировок, не затрагивающих в них несущие конструкции. Также исключаются жилые помещения, поскольку упрощенный порядок распространен только для домовладений, расположенных в сельской местности.
Кроме того, сократят и перечень документов, необходимых для ввода в эксплуатацию общественных зданий. Копии договоров на электро-, тепло- и водоснабжение, вывоз твердых бытовых отходов и заключения обследований зданий и сооружений исключат из общего списка.
Принятое сегодня постановление Правительства вступит в силу со дня, следующего за днём официального опубликования.