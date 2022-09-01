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Правительство ПМР упрощает порядок ввода объектов в эксплуатацию

Правительство ПМР упрощает порядок ввода объектов в эксплуатацию

Под председательством главы Правительства Александра Розенберга состоялось заседание высшего исполнительного органа власти.

Один из поднятых вопросов касался оптимизации порядка предоставления государственных услуг госадминистрациями городов и районов по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Правительства.

О совершенствовании действующего механизма, связанного с вводом в эксплуатацию объектов по упрощенной системе, рассказал замминистра экономического развития – начальник Департамента строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Николай Обручков.

Так, из-под регулирования выводятся производственные здания, поскольку хозяйствующие субъекты освобождены от обязанности получать разрешение госадминистрации для ввода в эксплуатацию перепланировок, не затрагивающих в них несущие конструкции. Также исключаются жилые помещения, поскольку упрощенный порядок распространен только для домовладений, расположенных в сельской местности.

Кроме того, сократят и перечень документов, необходимых для ввода в эксплуатацию общественных зданий. Копии договоров на электро-, тепло- и водоснабжение, вывоз твердых бытовых отходов и заключения обследований зданий и сооружений исключат из общего списка.

Принятое сегодня постановление Правительства вступит в силу со дня, следующего за днём официального опубликования.

  • Сегодня, 18:29
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