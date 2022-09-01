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В Приднестровье усилят контроль над состоянием здоровья водителей

В Приднестровье усилят контроль над состоянием здоровья водителей

Верховный Совет ПМР принял в первом чтении изменения в законодательство, которые касаются врачебной тайны и безопасности дорожного движения.

Как было отмечено в ходе прошедшего сегодня пленарного заседания, при нынешнем порядке медицинское освидетельствование водителей проводится раз в десять лет при оформлении или переоформлении водительских удостоверений. За это время в состоянии здоровья гражданина могут произойти изменения, препятствующие управлению транспортными средствами. В частности, его могут поставить на учёт по поводу алкоголизма, наркомании или токсикомании. Но при этом передать эту информацию органам внутренних дел медики не могут, поскольку она является врачебной тайной, пишет novostipmr

Подготовленные Правительством законопроекты вносят изменения в законы «О безопасности дорожного движения» и «Об основах охраны здоровья граждан», вменяя медицинским учреждениям в обязанность передавать такие сведения органам внутренних дел.
  • Сегодня, 18:42
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