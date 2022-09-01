Верховный Совет принял в первом чтении законопроект, призванный установить специальный правовой статус паломника и закрепить исключительное право на паломническую деятельность за религиозными организациями. Внести дополнение в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» предложили депутаты профильного комитета Игорь Буга, Андрей Сафонов и Павел Шинкарюк. Законопроект инициирован в связи с необходимостью принять новый закон «О туризме в ПМР», работа над которым ведется в Верховном Совете, сообщает пресс-служба ВС ПМР
Корректировка закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» касается уточнения понятий «туристическая» и «паломническая» поездка. Паломники посещают святые места для богослужения и пребывания в храмах, а туристы – для осмотра и получения информации. Если предложенное депутатами дополнение закона будет принято во втором чтении и подписано Президентом, то туристические агентства не смогут самостоятельно организовывать паломничества, а только поездки к святым местам. Но их могут привлечь к организации паломничества религиозные организации.
Как отметил, комментируя законопроект, председатель Комитета по образованию, общественным объединениям и СМИ Игорь Буга, с принятием данной инициативы будет обеспечен общий порядок организации паломничества, чтобы в том числе были защищены права верующих. «Мы хотим дать паломникам правовой статус, чтобы разграничить их с обычными туристами. Это и практика Российской Федерации. Проект закона полностью гармонизирован с российским законом. Паломничество могут организовывать турфирмы. Могут быть фирмы, которые занимаются только паломничеством, они могут быть рядом с религиозными организациями. В данном случае это будет работать и так, и так. Другое дело, что они должны быть зарегистрированы, и государство должно понимать, что эти люди (паломники) делают на его территории, кто за них отвечает, кто их кормит, обеспечивает жилье, кто обеспечивает их своевременный отъезд», – отметил Игорь Буга.
В законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» будет прописано, что религиозные организации должны будут организовать проживание паломников, их питание, транспорт и т.д.
Принятый в первом чтении законопроект доработают в Комитете по образованию, общественным объединениям и СМИ для принятия во втором окончательном чтении.