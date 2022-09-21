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Молдова номинировала на «Оскар» фильм-комедию о войне с Приднестровьем

Молдова номинировала на «Оскар» фильм-комедию о войне с Приднестровьем

На 95-й церемонии вручения премии Оскар Молдову будет представлять художественный фильм Carbon (в переводе с румынского — «Уголь») режиссера Иона Борша. Картина заявлена в номинации «Международный полнометражный фильм». Об этом объявила сегодня, 21 сентября, республиканская комиссия по отбору отметив, что сейчас проходит его мировая премьера в Испании на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне, а национальная премьера фильма состоится 4 октября, пишет eadaily.com

Фильм был снят при поддержке Минобороны и МВД, а также Румынии, США и Швейцарии. Картина рассказывает о событиях в Молдавии в 1992 году, в период вооруженного конфликта с Приднестровьем. Борш презентует свою работу как «комедию с горьким привкусом». По его словам, на создание кино его «вдохновили рассказы отца, который воевал на левом берегу Днестра».

«Изначально мы планировали снять драму, но у меня было несколько бесед с отцом, и он рассказал мне много смешных, абсурдных моментов, что было для меня новым. На этапе разработки проекта вместе с автором сценария Марианой Старчук мы посетили места, где происходили бои. Мы разговаривали с жителями местных сел, и они тоже рассказывали нам трагикомические истории, истории, о которых не упоминалось ни в школьных учебниках истории, ни в новостях по телевидению. Так и возникла идея сделать что-то совершенно отличное от первоначальной задумки — комедию с горьким привкусом»,
— рассказал Борш

Режиссёр экранизировал историю молодого тракториста Димы, роль которого исполняет резидент местного юмористического шоу Дмитрий Роман. Главный герой проходит через множество трудностей в попытке осуществить свою мечту — создать семью и иметь хоть сколько-нибудь приличную жизнь. Он находит обгоревшего человека, с останками которого путешествует на протяжении всей ленты.

«На пути к своей мечте он сталкивается с человеческим равнодушием, глупостью, алчностью, но в итоге весь этот опыт дает ему важный жизненный урок»,
— добавил Роман.

В Приднестровье отрицательно восприняли идею иронизировать над войной 92-го года, когда в ходе попытки Кишинева «установить конституционный порядок» на Левобережье Днестра погибло 804 приднестровцев — 533 защитника и 271 мирный житель. В Бендерах, которые приняли на себя главный удар молдавской армии и полиции, было полностью или частично разрушено более 1 300 домов, практически все объекты образования и здравоохранения. Уничтожено почти 50 предприятий. Десятки тысяч стали беженцами.

Полномасштабная военная агрессия против Приднестровья до сих пор не получила должной правовой оценки

в Молдове 2022 год объявлен «Годом признательности ветеранам войны, участникам действий по защите территориальной целостности и независимости РМ». Законопроект был инициирован правящей президентской партией «Действие и солидарность» (ПДС), депутаты проголосовали за него единогласно в декабре 2021 года.

В рамках связанных с этим мероприятий в РМ чествуют комбатантов, открывают им памятники под крики «Слава молдавским воинам-освободителям!» и «Долой сепаратистов!».
EADaily
  • Сегодня, 21:18
  • DTV
  • Просмотров: 29
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