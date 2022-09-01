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Кульминский: Контракт с «Газпромом» нужно сохранить, а не пересматривать

Кульминский: Контракт с «Газпромом» нужно сохранить, а не пересматривать

"Наш контракт с «Газпромом» не надо пересматривать, его нужно сохранить, потому что все полетит в воздух, если он будет расторгнут"- считает исполнительный директор Института стратегических инициатив, экс-вице-премьер по вопросам реинтеграции страны Владислав Кульминский, передает point

Во время одной из телепередач Кульминский заявил, что контракт, который имеется у страны с «Газпромом», должен быть сохранен, чтобы Республика Молдова не вступила в период крайней неопределенности.

«Мы должны сохранить этот контракт, потому что люди, которые разбираются в этой области, сказали, что этот контракт не будет пересмотрен. Если этот контракт будет расторгнут, то у Республики Молдова возникнут серьезные проблемы. Тогда взлетит в воздух практически все, абсолютно все – и приднестровское урегулирование, и наши отношения с Российской Федерацией, региональная политика, многое. Это очень серьезный шаг. Здесь есть большой пузырь проблем, и нельзя взять одну проблему и решить ее, не затрагивая другие проблемы. Здесь все взлетит в воздух, и Республика Молдова вступит в период крайне высокой неопределенности", - заявил Владислав Кульминский.
  • Сегодня, 22:03
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