Верховный Совет во втором чтении принял пакет законопроектов, касающихся отмены фиксированного сельхозналога, сообщает пресс-служба ВС ПМР
Фиксированной сельскохозяйственный налог, который заменил три других – земельный, на содержание жилфонда и единый сельскохозяйственный и действовал в республике с 2004 года, отменен. 21 сентября на пленарном заседании парламентарии проголосовали во втором окончательном чтении за правительственный законопроект, который упраздняет льготный налоговый режим для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Депутаты с мнением представителей Правительства согласились: свои функции закон "О фиксированном сельскохозяйственном налоге" выполнил.
В 2004 году, напомнил спикер парламента Александр Коршунов, депутаты проголосовали за введение льготного фиксированного сельхозналога, чтобы снизить налоговую нагрузку на аграриев и простимулировать предпринимателей работать в аграрном секторе республики. Так парламентарии рассчитывали постепенно снижать количество необрабатываемых земель сельхозназначения. Практика показала, что метод оказался действенным. Поддержка государства сыграла положительную роль в улучшении работы сельскохозяйственных предприятий. Возросла доля АПК в ВВП, наблюдался рост экспорта сельхозпродукции. В 2014 году действие закона продлили еще на 6 лет. Потому как пустующие земли в Приднестровье все еще были. Хотя их число уже тогда заметно сократилось.
«Сегодня в Приднестровье нет свободных земель для ведения аграрной деятельности. Все земли заняты под выращивание аграрных культур, под пастбища и так далее. После отмены фиксированного сельскохозяйственного налога все аграрии будут работать по обычной системе налогообложения для этой сферы. Необходимо сказать, что действующая сегодня в республике налоговая нагрузка для аграрного сектора невысока», - отметил Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов.
Однако, добавил спикер, комментируя сегодняшнее решение парламентариев, государство и дальше будет поддерживать сельхозпроизводителей.
Так, помимо фиксированного сельхозналога действующее законодательство ПМР предусматривает льготы для тех, кто занимается производством, переработкой и реализацией сельхозпродукции на территории республики, для товаропроизводителей в сфере АПК с полным циклом производства, у которых общая суммарная выручка от реализации продукции растениеводства, животноводства, рыбоводства собственного производства и реализации продукции составляет не менее 80% от общей суммы.
Предусмотрены льготы и производителям продовольственных товаров, товаров народного потребления, лекарственных препаратов в первые три года деятельности. Также отдельно парламентарии отмечали, что для организаций в сфере сельского хозяйства ставка налога на доходы является одной из самых низких в республике и составляет 1,3%. Для республики сельское хозяйство – это одно из приоритетных направлений развития. «Мы прекрасно понимаем, что аграриев надо поддерживать. Государство принимает ряд дополнительных решений, в том числе и финансирование из республиканского бюджета развития мелиоративного комплекса Приднестровья. В любом случае, до конца года, скорее всего, еще будет ряд законопроектов по поддержке отдельных направлений аграрного сектора. Будем продолжать работать в этом направлении», - добавил Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов.
Документ направлен на подпись Президенту. Планируется, что закон об отмене фиксированного сельхозналога вступит в силу 1 января 2023 года.